Neuer Xiaomi-E-Scooter kommt mit doppelter Federung und hoher Reichweite zum starken Preis

Xiaomi gehört zu den beliebtesten Herstellern, wenn es um E-Scooter geht. Ihr bekommt immer eine solide Ausstattung zum attraktiven Preis. Mit dem Electric Scooter 5 Max legt das chinesische Unternehmen jetzt noch einmal nach. Die Federung wird deutlich verbessert und es kommen neue Funktionen hinzu.

Xiaomi Electric Scooter 5 Max vorgestellt

Der Xiaomi Electric Scooter 5 Max kommt dieses Mal mit einem ausgeklügelten hydraulischen Doppelfederungssystem vorne und hinten. Diese Innovation minimiert nicht nur Erschütterungen auf holprigen Straßen, sondern beugt laut dem Hersteller auch Ermüdungserscheinungen wie tauben Händen und Füßen vor. Gleichzeitig verlängert das System die Lebensdauer des Scooters durch reduzierte Materialbelastung. Ihr könnt damit also länger und bequemer fahren.

Mit dem Xiaomi Electric Scooter 5 Max erhaltet ihr einen sehr bequemen E-Scooter. (© Xiaomi)

Mit seinem 1.000-Watt-Motor erreicht der E-Scooter von Xiaomi die in Deutschland zugelassene Höchstgeschwindigkeit von 20 km/h und meistert dabei Steigungen von bis zu 22 Prozent. Das integrierte „Traction Control System“ (TCS) sorgt mittels Gyroskopsensor für optimale Traktion bei Nässe. Die automatische Energierückgewinnung passt sich an Steigungen an und gewährleistet kontrollierte Abfahrten. Der intelligente Steigungs-Parkmodus verhindert ungewolltes Wegrollen an Hängen. Blinker erhöhen die Sicherheit, weil ihr beim Abbiegen nicht mehr die Hand vom Lenker nehmen müsst.

Der Xiaomi Electric Scooter 5 Max schafft Steigungen bis zu 22 Prozent und rollt nicht mehr zurück. (© Xiaomi)

Mit einer Schnellladefunktion, die den Akku in nur drei Stunden vollständig auflädt, und einer Reichweite von bis zu 60 Kilometern eignet sich der Xiaomi-E-Scooter perfekt für den Alltag und auch längere Strecken. Die vergrößerte Trittfläche und der ergonomisch optimierte Lenkervorbau bieten mehr Komfort für verschiedene Körpergrößen. Ein automatisches Lichtsystem mit Ambientebeleuchtung erhöht die Sicherheit bei schlechten Sichtverhältnissen. Mit einer Tragkraft von 120 Kilogramm spricht der Scooter eine breite Zielgruppe an.

Preis und Verfügbarkeit

Mit unter 600 Euro ist der Xiaomi Electric Scooter 5 Max bezahlbar geblieben. (© Xiaomi)

Ihr könnt den Xiaomi Electric Scooter 5 Max ab sofort zu einem Preis von 599,99 Euro direkt beim Hersteller kaufen (bei Xiaomi anschauen). Damit ist der neue E-Scooter trotz der optimierten Federung günstiger als der Electric Scooter 4 Ultra und dürfte durch das normale Design deutlich attraktiver sein.