Aldi verkauft nächste Woche eine Überwachungskamera für 19,99 Euro, der nichts entgeht

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einer günstigen Überwachungskamera seid, dann solltet ihr am 12. September 2024 bei Aldi reinschauen. Dort wird nämlich ein ganz besonders interessantes Modell für kleines Geld verkauft.

Aldi verkauft Überwachungskamera für 19,99 Euro

Wenn ihr kein Hochsicherheitssystem, sondern einfach nur eine kleine Überwachungskamera haben wollt, dann schaut am 12. September 2024 bei Aldi Nord in den Filialen (bei Aldi Nord anschauen) oder bei Aldi im Onlineshop rein. Ab diesem Tag wird nämlich die smarte Überwachungskamera von Rollei für nur 19,99 Euro verkauft. Im Prospekt ist das Angebot schon gelistet:

Für nur 19,99 Euro bekommt ihr bei Aldi Nord die Überwachungskamera von Rollei. (© Aldi Nord)

Als die Kamera auf den Markt kam, hat sie mit 69,99 Euro gar nicht so wenig gekostet. Aktuell müsst ihr bei Amazon sogar noch über 50 Euro zahlen (bei Amazon anschauen). Da Aldi nicht einmal 20 Euro haben will, lohnt sich der Kauf umso mehr, da die Kamera einige tolle Tricks drauf hat.

Was hat die Rollei-Überwachungskamera drauf?

Ihr bekommt mit der Überwachungskamera von Rollei ein ganz spannendes Gerät. Dieses unterstützt die typischen Funktionen einer Überwachungskamera. Sie nimmt also in Full-HD am Tag und in der Nacht auf. Damit ihr in der Nacht noch etwas erkennen könnt, sind sechs IR-LEDs für Nachtsicht verbaut. Das Highlight ist aber das intelligente Auto-Tracking. Die Kamera dreht sich mit 360 Grad nämlich in die Richtung, in der sich etwas bewegt und nimmt genau das auf.

Die Stromversorgung der Überwachungskamera von Rollei erfolgt per USB-C-Anschluss. Ihr könnt die Kamera nicht nur irgendwo hinstellen, sondern sie auch an der Wand befestigen. Es steht jeweils eine App für Android und iOS zur Verfügung, über die ihr auf die Kamera zugreifen könnt. Mehr kann man zu dem Preis nicht erwarten.

Als Alternative kann ich euch die Blink-Kamera von Amazon empfehlen. Die habe ich beispielsweise im Keller im Einsatz, weil es bei uns in der Gegend viele Kellereinbrüche gibt:

