Aldi verkauft nächste Woche riesigen Fernseher zum kleinen Preis

Wenn ihr aktuell auf der Suche nach einem möglichst großen Fernseher seid, der nicht viel kostet, aber trotzdem etwas drauf hat, solltet ihr am 30. Oktober 2024 bei Aldi im Onlineshop reinschauen. Ab diesem Tag wird ein 65-Zoll-Fernseher von Medion zum Schnäppchenpreis verkauft.

Aldi verkauft 65-Zoll-Fernseher günstiger

Bei Aldi bekommt ihr in regelmäßigen Abständen anständige Fernseher zu echt guten Preisen. Am 30. Oktober ist es wieder soweit. Im Onlineshop des Discounters erhaltet ihr den Medion Life Smart TV X16514 (MD31643) für nur 469 Euro (bei Aldi im Onlineshop anschauen). Es kommen noch Versandkosten hinzu, sodass ihr am Ende bei 514,90 Euro landet. Ein ziemlich guter Preis für einen solchen Fernseher. Im Prospekt ist das Angebot bereits gelistet:

Ab dem 30. Oktober bekommt ihr den Medion Life Smart TV X16514 (MD31643) für 469 Euro zuzüglich Versandkosten. (© Aldi-Prospekt)

Anzeige

Aldi verlangt aktuell für dieses Modell noch etwas mehr. Der niedrigere Preis gilt erst ab dem Angebotstag. Wenn ihr nicht warten wollt, könnt ihr bei Amazon reinschauen. Dort gibt es den Medion Life Smart TV X16514 (MD31643) für nur 480 Euro inklusive Versandkosten. Damit unterbietet Amazon Aldi sogar.

Anzeige

Medion Life Smart TV X16514 (MD31643) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 22.10.2024 10:33 Uhr

Was taugt der Medion-Fernseher?

Medion Life Smart TV X16514 (MD31643)

Ihr bekommt mit dem Medion Life Smart TV X16514 (MD31643) einen Smart-TV, der alle Funktionen mitbringt, die ihr im Alltag braucht. Ihr kommt damit ins Internet und könnt auf alle bekannten Streaming-Dienste zugreifen. Auch klassisches TV über Kabel, Satellit oder Antenne lässt sich empfangen. Mit einer Bildschirmdiagonale von 65 Zoll bekommt ihr ein kleines Heimkino mit 4K-Auflösung und HDR-Funktion für eine bessere Darstellung.

Anzeige

Externe Geräte wie Konsolen könnt ihr über die drei HDMI-2.0-Ports anschließen. Zudem gibt es noch zwei USB-Anschlüsse. Es lässt sich also beispielsweise auch eine Festplatte nutzen, um unverschlüsselte Sendungen oder Filme aufzunehmen. Für einen anständigen Klang sorgen zwei 8-Watt-Lautsprecher.

Bei Amazon bekommt die TV-Serie von Medion 4 von 5 möglichen Sternen und schneidet damit im Hinblick auf den geringen Preis ziemlich gut ab (bei Amazon anschauen). Wenn eure Ansprüche im Hinblick auf Bildqualität nicht zu hoch sind, macht ihr mit diesem Fernseher nichts falsch.