Aldi verkauft diese Woche einen Laptop für 599 Euro, der einiges auf dem Kasten hat

Wer auf der Suche nach einem soliden neuen Laptop ist, der nicht zu viel Geld kostet, sollte nächste Woche einen Blick in die Filialen von Aldi Süd oder in den Online-Shop von Aldi werfen. Der Discounter bietet mit dem Medion E15443 ein solides Notebook für 599 Euro an, das sich für den Preis wirklich sehen lassen kann.

Aldi verkauft Medion E15443 für 599 Euro

Ein solider Laptop muss kein Vermögen kosten – das beweist Aldi in der nächsten Woche mit dem Medion E15443. Der Discounter bietet das Notebook ab dem 30. Oktober 2024 zum Preis von 599 Euro an – erhältlich sowohl im Online-Shop (bei Aldi anschauen) als auch in den Filialen von Aldi Süd. Zum Vergleich: Bei der Konkurrenz kostet der Laptop rund 100 Euro mehr (bei Amazon anschauen).

Für knapp 600 Euro kriegen Käufer ein 15,6 Zoll großes Notebook mit Full-HD-Display, das mit einem Intel Core Ultra 5 125H und 16 GB RAM ausgestattet ist. Die 512 GB große SATA-SSD bietet genug Speicherplatz für allerlei Programme, Bilder, Videos und Dokumente. Dank der Hintergrundbeleuchtung der Tastatur könnt ihr auf dem Medion E15443 auch in dunklen Räumen problemlos tippen.

Ab dem 30. Oktober soll es den Medion E15443 sowohl in den Filialen von Aldi Süd als auch im Online-Shop geben. (© Aldi / Medion)

Gut zu wissen: Windows 11 Home ist auf dem Gerät bereits vorinstalliert, sodass ihr direkt nach dem Kauf und Einschalten loslegen könnt. WLAN und Bluetooth gibt’s natürlich auch. Wer mit seinem Laptop oft unterwegs ist, dürfte sich darüber freuen, dass der Medion E15443 trotz seiner Größe von 15,6 Zoll nur rund 1,9 Kilogramm auf die Waage bringt.

Die Akkukapazität fällt mit 55 Wh eher mau aus, doch dank der KI-Unterstützung soll der Laptop trotzdem auf eine Akkulaufzeit von rund 9 Stunden kommen. Und damit kommen wir auch zur besonderen Stärke des Medion E15443. Im Laptop ist neben einer klassischen CPU auch eine NPU verbaut. Diese hilft bei der Ausführung von KI-Funktionen wie Windows Recall, dem Cocreator oder der Erstellung von Live-Untertiteln.

Für wen lohnt sich der Aldi-Laptop?

Wer einfach einen soliden Laptop braucht, um zu Hause zu surfen, ab und an ein paar Bilder zu bearbeiten und vielleicht auch ein paar grafisch nicht anspruchsvolle Gelegenheitsspiele zu spielen, kann beim Aldi-Laptop bedenkenlos zuschlagen. Ein High-End-Premium-Notebook solltet ihr für den Preis jedoch nicht erwarten.

