Aldi zündet nächste Woche für 39,99 Euro den Turbo gegen die Hitzewelle

Die Hitzewelle hat Deutschland im Würgegriff. Da hilft nur Abkühlung, wie die von Aldi Süd. Ab dem 10. Juli 2025 gibt es dort einen Hochgeschwindigkeitsventilator für kleines Geld.

Aldi verkauft Hochgeschwindigkeitsventilator für 39,99 Euro

Turmventilatoren sehen zwar schick aus, haben aber den Nachteil, dass dort höchstens eine leichte Brise erzeugt wird. Bei Temperaturen von an die 40 Grad braucht es etwas mehr. Deswegen hat Aldi Süd ab dem 10. Juli 2025 einen Hochgeschwindigkeitsventilator für nur 39,99 Euro im Angebot.

Für nur 39,99 Euro erhaltet ihr bei Aldi Süd einen Hochgeschwindigkeitsventilator. (© Aldi-Prospekt)

Es handelt sich um ein lokales Angebot bei Aldi Süd. Bei Aldi Nord bekommt ihr ihn nicht. Bei Amazon kostet ein ähnliches Modell etwas mehr:

ProfiCare Bodenventilator mit 3 Stufen Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 02.07.2025 19:44 Uhr

Vor- und Nachteile des Hochgeschwindigkeitsventilators von Aldi

Sehr leistungsstarker Ventilator mit drei Stufen.

Er soll sehr leise arbeiten.

Etwas voluminöser als ein normaler Turmventilator und nimmt deswegen etwas mehr Stellfläche ein.

Für wen lohnt sich der Kauf?

Solche Hochgeschwindigkeitsventilatoren sorgen für ordentlich Wind. Man sieht sie oft in Werkstätten oder Lofts, wo viel Luft bewegt werden muss. Wenn ihr eure Umgebungsluft in einem großen Raum in Bewegung setzen wollt, dann seid ihr hier genau richtig.

Euch stehen drei Geschwindigkeitsstufen zur Verfügung, zwischen denen ihr wählen könnt. Laut Aldi soll der Ventilator relativ leise arbeiten. Auch die Bewertungen auf Amazon sehen mit 4,5 von 5 Sternen nicht nur sehr positiv aus, sondern bestätigen die Laufruhe (bei Amazon anschauen).

Mit dem industriellen Look kann so ein Ventilator zudem ein echter Hingucker in der Wohnung oder im Haus werden. Er lässt sich einfach transportieren und überall dort einsetzen, wo ihr ihn braucht. Damit der Untergrund nicht beschädigt wird, sind Gummiauflagen enthalten.

