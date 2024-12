Amazon verkauft ein Bosch-Zubehör für 7,49 Euro, das jeder in der Werkzeugtasche haben sollte

Wenn ihr wie ich gerne heimwerkt, dann solltet ihr das passende Werkzeug dafür besitzen. Bei Amazon findet ihr aktuell viel Bosch-Werkzeug und -Zubehör im Angebot. Besonders empfehlen kann ich davon das Schrauberbit-Set, das ich schon einmal vor Jahren gekauft und jetzt wieder zugeschlagen habe.

Amazon verkauft Schrauberbit-Set von Bosch für 7,49 Euro

Es gibt zwei Dinge, die ich von Bosch besitze und nicht mehr missen möchte: Da wäre zunächst der IXO-Akkuschrauber (bei Amazon anschauen) und das 32-teilige Schrauberbit-Set (Extra Hart), das Amazon aktuell für schlappe 7,49 Euro verkauft (bei Amazon anschauen).

Bosch 32tlg. Schrauberbit-Set (Extra Hart) Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 09:42 Uhr

Hinweis: Habt ihr kein Amazon Prime, müsst ihr noch Versandkosten bezahlen.

Ich habe das Bit-Set von Bosch bereits 2021 bei Amazon gekauft und zu dem reduzierten Preis jetzt wieder zugeschlagen. Aber nicht, weil es in der Zwischenzeit kaputtgegangen ist, sondern weil ich einige Bits verloren habe. Bis heute sind die Bits, die ich in verschiedenen Projekten bis ans Limit belastet habe, weiterhin in einem guten Zustand.

Ich habe schon zum zweiten Mal zugeschlagen. (© Screenshot: GIGA)

Mir persönlich gefallen die Bosch-Bits deswegen, weil so gut wie alle Einsatzzwecke abgedeckt sind. Besonders die Torx-Bits haben sich in den verschiedenen Größen als Segen erwiesen. Der magnetische Halter mit der einfach zu bedienenden Sicherung ist extrem praktisch. Auch der funktioniert nach den vielen Jahren weiterhin ohne Probleme.

Weitere Bosch-Sets im Angebot

Wenn ihr kein Schrauberbit-Set braucht, solltet ihr trotzdem bei Amazon reinschauen. Dort sind auch viele andere Sets mit Bohrern und mehr im Angebot. Nachfolgend einige Angebote, die mir ins Auge gestochen sind:

Bosch 103tlg. Bohrer- und Bit Set V-Line Titanium Box Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 09:49 Uhr

Bosch 26tlg. Schrauberbit- und Ratschen-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 09:50 Uhr

Bosch 43 tlg. Schrauberbits und Steckschlüssel Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 09.12.2024 09:51 Uhr

Ich bin mit der Qualität des Bosch-Werkzeugs und -Zubehörs, das ich besitze, wirklich zufrieden. Die Bewertungen bei Amazon sind zum Großteil sehr positiv. Wenn ihr euch also für das nächste Projekt eindecken wollt, solltet ihr jetzt zuschlagen.

