4,7 von 5 für Bloodborne: „Wer das PS4-Game liebt, wird das Brettspiel verschlingen“

Das düstere Action-Game Bloodborne gibt es auch als Brettspiel. Fans lieben die physische Variante, die über eine Stunde Spielspaß bietet.

Bloodborne als Brettspiel

Neben Dark Souls und Elden Ring zählt Bloodborne zu den beliebtesten Videospielreihen der Entwickler From Software. Das Rollenspiel bietet eine düstere Atmosphäre und intensive Spielerfahrung. Was viele Fans nicht wissen: Es gibt auch eine Brettspiel-Variante. Diese könnt ihr unter anderem bei Amazon kaufen.

Bloodborne: Das Brettspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.12.2024 09:14 Uhr

Bloodborne: Action-Hit in Brettspiel-Form

Im Bloodborne-Brettspiel kämpft ihr euch als Jäger durch die düstere Stadt Yharnam. Die für ihre Heiltechniken verehrte Stadt schwebt in großer Gefahr, als sich eine Seuche ausbreitet, die Menschen in blutrünstige Bestien verwandelt. Nun liegt es an euch, die Bedrohung zu bannen und den Ursprung des Bösen zu finden.

Bloodborne ist ein Kampagnenspiel. Alleine oder mit bis zu drei anderen Spielern könnt ihr vier unterschiedliche Kampagnen erleben. Jede Kampagne bietet eigene Herausforderungen, für die ihr euch wappnet, indem ihr eure Fähigkeiten und eure Macht verbessert. Das Kampfsystem basiert auf einem Kartenspiel, bei dem Glück wenig Platz hat. Es liegt also an euch, ob ihr scheitert oder als Jäger erfolgreich sein werdet.

Noch immer gibt es kein Performance-Update für Bloodborne. Warum das viele Fans frustriert, verraten wir euch im Video.

4,7 von 5 Sternen auf Amazon

Fans der Videospielvorlage zeigen sich vom Bloodborne-Brettspiel begeistert, wie sich in den Rezensionen nachlesen lässt. So schreibt ein Käufer auf Amazon „Wer das PS4-Game liebt, wird das Brettspiel verschlingen.“ Ein anderer Nutzer freut sich über ein „sehr authentisches, dynamisches und überraschend schlankes Regelwerk und tolle Miniaturen.“ Die Gesamtwertung liegt bei 4,7 von 5 Sternen.

Auch in der Brettspiel-Community von „BoardGameGeek“ wird Bloodborne mit 7,8 von 10 Punkten überwiegend positiv bewertet. Die geschätzte Spieldauer beträgt hier 45 bis 75 Minuten, nach Angaben des Herstellers über 60 Minuten. Empfohlen wird das Brettspiel ab einem Alter von 12 Jahren.

