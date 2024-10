Elden Ring zu schwer? Geständnis des From-Software-Präsidenten wird euch nicht schmecken

Hidetaka Miyazaki, Game Director von Elden Ring und Präsident von From Software, gibt zu: Sein eigenes Spiel fordert ihn heraus. In einem Interview offenbart er überraschende Einblicke in seine Spielphilosophie und die Zukunft des Studios.

Miyazaki: "Ich bin ein schlechter Gamer"

Der Schöpfer des Soulslike-Genres erzählte in einem Guardian-Interview, dass er vor dem Release von Shadow of the Erdtree das Grundspiel noch einmal durchgespielt hat. Das Problem: Miyazaki fehlt der Skill für seine Spiele.

Anzeige

Darum nutzte er jede verfügbare Hilfe - von Aschen und Überleveln bis hin zu anderen Spielern. Also all das, was von Puristen verpöhnt und kritisiert wird. Diese Erfahrung bestätigt Miyazakis Gamedesign-Philosophie: Durch Fehler und Durchhaltevermögen können wir auch große Herausforderungen meistern. So kann selbst ein Goldfisch das Spiel beenden.

Interessanterweise überträgt Miyazaki diesen Ansatz auch auf seine Firmenkultur. Bei From Software sollen alle Mitarbeiter den Raum haben, Fehler zu machen und daraus zu lernen. Es wird keine Perfektion erwartet, sondern echte Entwicklung.

Anzeige

Diese Einstellung ist kein Wunder, schließlich hat Miyazaki sein erstes Projekt Demon Souls auch nur übernehmen können, weil es intern als Fehlschlag angesehen wurde. Die Geschichte der Soulslikes ist also geprägt von Fehlschlägen.

From Softwares Zukunft: Kleiner, aber vielfältiger

Miyazaki äußerte sich in dem Interview auch zur Zukunft von From Software. Elden Ring sei der Gipfel ihrer Arbeit, und das Studio wolle nicht mehr größer werden.

Anzeige

Stattdessen denken sie darüber nach, mehrere Projekte parallel anzugehen. Mit Armored Core 6 haben sie bereits einen Schritt in diese Richtung getan und gleichzeitig gezeigt, dass sie auch abseits ihrer erfolgreichen RPGs großartige Spiele aufzuweisen haben.

Überraschend offen zeigte sich Miyazaki auch gegenüber der Idee eines Elden-Ring-Films. Das wolle er aber lieber einem externen Studio mit entsprechender Erfahrung überlassen. Einen Elden-Ring-Manga gibt es ja schon:

Elden Ring 01: Der Weg zum Erdenbaum Erster Manga-Band zu Elden Ring Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 07.10.2024 00:16 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.