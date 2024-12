Apple und Amazon machen gemeinsame Sache – Deutschland bleibt außen vor

Prime-Mitglieder von Amazon können zusätzliche Streaming-Dienste und Streaming-Kanäle direkt als Kanal-Buchung ihrem bestehenden Prime-Abo hinzufügen. Eine separate App der Anbieter ist nicht mehr notwendig, es genügt die Prime-Video-App auf den diversen Plattformen. In den USA funktioniert dies seit einigen Wochen auch mit Apple TV+. Jetzt wird das Angebot in weiteren Länder ausgerollt.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Apple TV+ über Amazon Prime: Jetzt in mehr Ländern verfügbar

Apple mag noch immer den Ton bei Smartphones und Tablets angeben, im Streaming-Geschäft ist der iPhone-Hersteller trotz massiver Investitionen noch immer eine verhältnismäßig kleine Nummer. Auch deshalb ist Apple um Partnerschaften bemüht. In den USA ist man Anfang Oktober eine solche mit Amazon eingegangen.

Anzeige

Seitdem kann Apple TV+ direkt innerhalb von Prime Video abonniert werden. Der Umweg über Apples Webseite fällt weg, und die Inhalte stehen direkt in der Prime-Video-App zur Verfügung. Netter Nebeneffekt: Nutzerinnen und Nutzer mit Android-Smartphone können so endlich auch über eine eigene App auf Serien und Filme von Apple TV+ zugreifen. Da Apple noch immer keine Android-App im Angebot hat, muss man sonst den Umweg über die Webseite und einen Browser gehen.

Ab sofort funktioniert das Kanal-Abo von Apple TV+ aber nicht mehr nur in den USA, sondern wie damals bereits angekündigt auch in Kanada. Zudem kommen noch Großbritannien und Australien hinzu (Quelle: 9to5Mac). Deutschland bleibt zum aktuellen Zeitpunkt außen vor. Allerdings stehen die Chancen in der Zukunft für eine Ausweitung hierzulande ganz gut.

Anzeige

Apples Plan geht auf

Eddy Cue, Senior Vice President von Apple, kann nämlich bisher auf positives Feedback zurückblicken: „Die Zuschauer in den USA haben die Möglichkeit, Apple TV+ auf Prime Video zu abonnieren, geliebt und wir freuen uns, dieses Angebot nun auch in Australien, Kanada und Großbritannien einzuführen.“

Der Plan, die Zuschauerzahlen zu erhöhen, indem Kunden erreicht werden, die sonst nicht die Apple-TV-App selbst nutzen, scheint aufzugehen. Dabei gibt es nicht einmal einen finanziellen Anreiz für die Anwender. Die Preise sind nämlich identisch zum direkten Abschluss über Apple. Allein wird, wie sonst auch, für neue Konten eine kostenlose siebentägige Testphase angeboten. Ausgeschlossen sind künftige Aktionen aber nicht. Amazon kann diesbezüglich beispielsweise auf Erfahrungen mit Paramount+ zurückblicken.

Anzeige

Apple selbst wird wohl an Amazon einen Teil der neugewonnenen Einnahmen abgeben müssen, Details zu den finanziellen Bedingungen zwischen Apple und Amazon wurden allerdings nicht publik. Für Apple scheint es sich jedoch zu lohnen, sonst würde man das Angebot jetzt nicht in weiteren Ländern an den Start bringen.

Sehenswerter Spielfilm zur Entstehung von „Tetris“ – neu bei Apple TV+:

Tetris auf Apple TV+ (Trailer)

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.