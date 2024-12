Volle 5 Sterne auf Amazon: Mit diesem Brettspiel wagen sich Tierliebhaber in den Dschungel

Ihr habt Lust auf einen abenteuerreichen Spieleabend? Dann solltet ihr euch das Brettspiel Life of the Amazonia einmal genauer anschauen. Dieses Familienspiel entführt euch in den Dschungel und schult gleichzeitig noch eure Sprachkenntnisse.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Worum geht es bei Life of the Amazonia?

Mit dem Brettspiel Life of the Amazonia landet ihr mitten im Amazonas. Eure Aufgabe ist es, euren eigenen Dschungel zu erschaffen, indem ihr strategisch geschickt Bäume und Blumen pflanzt, Tiere platziert und Land wiederherstellt. Das Platzierungsspiel folgt dabei einem Puzzle-Prinzip. Das Spiel endet, wenn fünf Tierarten geschaffen wurden. Wer die meisten Siegpunkte hat, gewinnt.

Anzeige

Life of The Amazonia | Dschungel Building Brettspiel Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 06.12.2024 17:04 Uhr

Liebevoll gestaltete Holztiere und Pflanzen machen das Spiel zum Erlebnis

In diesem Brettspiel kommt es auf die Details an: Liebevoll gestaltete Tiere aus Holz wie der Leopard, der Papagei oder der Frosch lassen echtes Dschungelfeeling aufkommen. Und auch die dreidimensionalen Pflanzen machen das Spielbrett zum Hingucker. Wer Tiere liebt, hat hier seine Freude am strategischen Bauen.

Anzeige

Clever shoppen mit diesen Tipps:

Für wen sich Life of the Amazonia eignet

Life of the Amazonia ist für ein bis vier Spieler konzipiert. Diese sollten mindestens 14 Jahre alt sein, um dem Spielprinzip folgen zu können.

Anzeige

Eine Partie dauert zwischen 60 und 150 Minuten. Derzeit gibt es das Brettspiel nur auf Englisch, doch das bringt einen entscheidenden Vorteil mit sich: Beim Spielen erledigt ihr nicht nur die geforderten Aufgaben, sondern frischt direkt englische Fachbegriffe für die Flora und Fauna auf.

Die Amazon-Rezensionen sprechen für sich: Life of the Amazonia überzeugt mit fünf von fünf Sternen. Wollt auch ihr einmal in den Amazonas reisen, ohne den weiten Weg auf euch zu nehmen, solltet ihr das Familienspiel einfach mal in einer lockeren Runde ausprobieren.

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.