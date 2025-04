Amazon verkauft hochwertigen Werkstattwagen von Scheppach zum Sparpreis

Ihr sucht eine praktische Ergänzung für eure Werkstatt? Dann könnte dieses Sonderangebot bei Amazon genau das Richtige für euch sein: Dort könnt ihr einen Werkzeugwagen von Scheppach mit vielen nützlichen Werkzeugen zum Schnäppchenpreis erwerben. Wir erklären euch, warum es sich lohnt, bei diesem Angebot zuzuschlagen.

Ein Werkstattwagen ist im Grunde euer mobiles Hauptquartier für Werkzeuge. Mit seinen Rollen ist er äußerst flexibel und kann an jedem beliebigen Ort genutzt werden. Das Modell „TW1100“ von Scheppach bietet viel Platz für eine umfangreiche Sammlung an Werkzeugen. Das enthaltene 70-teilige Werkzeugset sorgt dafür, dass ihr alles ordentlich sortiert und leicht zugänglich habt, was ihr für eure Projekte braucht.

Aktuell lockt Amazon mit einem unschlagbaren Angebot für das Modell: Statt 689 Euro UVP kostet der Werkstattwagen inklusive aller Werkzeuge nur noch 304,95 Euro inklusive Versand. Alternativ könnt ihr auch bei Aldi zuschlagen – dort kommen aber noch 45,90 Euro Versandkosten hinzu. Im Preisvergleich fallen mindestens 335 Euro für das Modell an, somit bekommt ihr hier einen sehr guten Deal.

Scheppach Werkstattwagen TW1100 Statt 699 Euro UVP: Abschließbarer Werkzeugwagen mit 4 Rollen, 7 Schubladen und 70-teiligem Werkzeugset. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.04.2025 11:04 Uhr

Scheppach Werkstattwagen: Das bekommt ihr

Umfangreiche Ausstattung und gute Qualität der Werkzeuge

Besonders gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Hohes Gewicht und damit eher unhandlich

Dieser Wagen ist mit sieben vollständig ausziehbaren Schubladen ausgestattet und dient nicht nur als Aufbewahrungsort, sondern kommt auch mit einem umfangreichen Werkzeugset. Jede Schublade kann problemlos komplett herausgezogen und sicher verschlossen werden, sodass euer Werkzeug sicher gelagert und sofort einsatzbereit ist.

Dank seiner Tragfähigkeit von 450 Kilogramm bietet der Wagen ausreichend Platz, um euer restliches Werkzeug mühelos zu verstauen. Mit seinen leichtgängigen Rädern verspricht er eine herausragende Flexibilität und ist jederzeit überall einsatzbereit. Die Sperrfunktion sorgt für einen standfesten und sicheren Halt beim Abstellen. Ein zentraler Verschluss gewährleistet, dass eure Werkzeuge sicher aufbewahrt sind, wenn ihr sie nicht benötigt.

Trotz seines Gewichts von 66 Kilogramm garantiert die robuste Metallstruktur des Wagens gute Stabilität und Langlebigkeit. Ein weiteres Highlight ist die große Arbeitsplatte oben auf dem Wagen, die euch zusätzlichen Platz zum Arbeiten und Abstellen von Materialien bietet. Ihr könnt sie sogar als temporäre Werkbank nutzen, wenn ihr mal schnell etwas erledigen müsst.

Das beigefügte Werkzeugset des Scheppach TW1000 erweist sich als echte Fundgrube für jeden Heimwerker-Fan: Es umfasst einen Metallhammer, zwölf Kombischlüssel, sechzehn Schraubenzieher, vier Sicherungszangen, einen Seitenschneider und eine Spitzzange. Darüber hinaus enthält es zwei umschaltbare Ratschen mit variablen Stecknussaufsätzen, Kreuzgelenkadapter, passende Verlängerungen, einen Satz Inbusschlüssel sowie zahlreiche Kabelschuhe und Crimpzangen. Diese breite Auswahl bietet vielfältige Aufbewahrungslösungen und sorgt dafür, dass jedes Werkzeug seinen eigenen Platz hat und stets griffbereit ist.

Darum lohnt sich der Deal

Die Kunden bei Amazon sind zufrieden und vergeben beeindruckende 4,5 von 5 Sternen bei über 30 Bewertungen. Für passionierte Heimwerker bietet dieser Werkstattwagen somit eine umfassende Ausrüstung mit einem sehr guten Preis-Leistungs-Verhältnis. Bei Amazon könnt ihr derzeit ordentlich sparen und euch den Werkstattwagen zum absoluten Schnäppchenpreis sichern.

Scheppach Werkstattwagen TW1100 jetzt ab 299,00 € bei Aldi Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 04.04.2025 14:05 Uhr

