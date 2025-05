Von diesen praktischen Steckdosen habe ich 5 Stück – und ich will auf keine verzichten

„Hey Google, ich mache mich bettfertig“ – schon schaltet sich mein Fernseher ab, die Lichterkette im Wohnzimmer geht aus und die im Schlafzimmer an. Fünf smarte Steckdosen sind in meiner Wohnung im Einsatz – und ich gebe keine einzige davon her!

Diese smarten Steckdosen nutze ich zu Hause

Ich bin ein absoluter Verfechter von Smart-Home-Systemen und Sprachsteuerung. In meiner Wohnung stehen ganze vier Google Home Mini (Nachfolger bei Amazon anschauen), mit denen ich unter anderem einen Teil meiner Lampen, meine Soundbar, meinen Fernseher und die Steckdosen für meine PCs und Lichterketten steuere.

Vor allem auf den Komfort smarter Steckdosen will ich nicht mehr verzichten. Frühmorgens, wenn ich mich an meinen Arbeitsplatz im Home-Office setze, sage ich meinem Google Assistant nur kurz, dass er den Stehtisch einschalten soll – schon geht die smarte Steckdose (Gosund SP1 – Nachfolger bei Amazon anschauen) unter meinem Schreibtisch an und versorgt dank angeschlossener Steckdosenleiste neben meinem Laptop-Dock auch meine beiden Monitore mit Strom.

GHome Smart Wlan Steckdose – kompatibel mit Alexa und Google Home noch günstiger im Viererpack Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.05.2025 13:01 Uhr

In der passenden App kann ich gleichzeitig auch einsehen, wie viel Watt meine angeschlossenen Geräte aktuell ziehen und wie viel Strom ich in den letzten Monaten verbraucht habe – echt praktisch. Und nach Feierabend reicht ein entsprechender Befehl ebenfalls, um den ganzen Spaß wieder auszuschalten. Das Herumkrauchen unterm Schreibtisch kann ich mir sparen.

In der „Smart Life“-App kann ich sehen, wie hoch der Verbrauch meiner gekoppelten Steckdosen ist. (© GIGA)

Da ich im Schlafzimmer nicht nur eine Steckdose für meine Lichterkette brauche, sondern auch eine Ladeoption, um meine Smartwatch und Kopfhörer aufzutanken, setze ich dort auf ein etwas Modell mit zwei integrierten USB-Ports (Nachfolger bei Amazon anschauen). Gut zu wissen: Diese kann ich getrennt von der Schuko-Steckdose ein- und ausschalten – auch per Sprachsteuerung.

GHome Smart Steckdose mit USB 2er-Pack Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.05.2025 06:08 Uhr

Für die Lichterketten kommen einfachere Modelle zum Einsatz

Für meine Lichterkette im Büro und im Wohnzimmer nutze ich hingegen zwei deutlich simplere, dafür aber auch kompaktere Modelle (bei Amazon anschauen). Diese tracken weder meinen Energieverbrauch, noch haben sie USB-Ports – machen ihren Job aber dennoch tadellos und nehmen weniger Platz weg.

GHome Smarte Mini-Steckdose kompatibel mit Alexa & Google Home 2er-Pack Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.05.2025 08:41 Uhr

Wichtiger Punkt für mich: Alle Steckdosen haben einen manuellen Ein- und Aus-Schalter verbaut. So kann ich mir sicher sein, dass ich die Steckdosen auch dann noch verwenden kann, wenn mal das Internet ausfällt oder mein Router herumspinnt.