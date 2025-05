Besitzer von alten Gasheizungen können wieder durchatmen

Tschüss, Klimaschutz

Was Katherina Reiche hier als „Technologieoffenheit“ verkauft, ist in Wahrheit ein klimapolitischer Rückschritt erster Güte. Ausgerechnet eine ehemalige E.ON-Managerin will alte Gasthermen am Leben erhalten – ein Schelm, wer Böses dabei denkt. Hier werden die Interessen der fossilen Energiewirtschaft schamlos über den Klimaschutz gestellt. Die Einzigen, die davon profitieren, sind am Ende die Energieversorger. Wer eine alte Gasheizung weiter betreibt, wird durch den immer weiter steigenden CO₂-Preis tief in die Tasche greifen müssen.