Bosch macht E-Bikes viel besser – reicht die Motorleistung?

Eigentlich wurde erwartet, dass Bosch schon auf der Eurobike seinen neuen E-Bike-Motor der CX-Serie vorstellt. Passiert ist nichts – bis jetzt. Nun wurde der Bosch Performance Line CX (BDU384Y) offiziell vorstellt. Die Bezeichnung solltet ihr euch merken, denn ohne den Zusatz könnt ihr den neuen Motor kaum erkennen.

Neuer E-Bike-Motor von Bosch

Der neue Bosch-Motor leistet weiterhin 85 Nm. (© Bosch)

Nach der Eurobike und der Vorstellung verschiedener neuer Motoren von beispielsweise DJI waren die Erwartungen an Bosch riesig. Es wurde ein viel stärkerer Motor erwartet, der den Leistungsdaten der Konkurrenz entspricht. Tatsächlich ändert sich beim neuen Bosch Performance Line CX (BDU384Y) in Sachen Leistung gar nichts. Es bleibt bei 85 Newtonmeter Drehmoment, 600 Watt Maximalleistung und bis zu 340 Prozent Unterstützung. Das konnte der alte Motor auch schon. Was ist also neu?

Bosch hat den Performance Line CX (BDU384Y) im Detail verbessert. Er ist etwas kleiner und leichter (100 Gramm). Außerdem wurde die Sensorik optimiert, sodass sich der Motor dynamischer und präziser fahren lässt. Der Motor soll zudem leiser sein. Besonders das Getriebe soll in hartem Geländer nicht mehr so klappern. Um das zu erreichen, wurde der interne von dem externen Antriebsstrang entkoppelt.

Speziell für eBikes hat Bosch ein neues ABS Pro, das für extreme Belastung ausgelegt ist. (© Bosch)

Praktisch sind Verbesserungen der verschiedenen Fahrmodi, die besser optimiert sind. Es gibt eine Berganfahrhilfe, die weiß, wenn ihr bergauf steht und hilft euch beim Losfahren. Und die Schiebehilfe passt sich eurem Gehtempo an.

Ganz neu ist das eBike ABS Pro, das speziell für eMTB-Fahrer entwickelt wurde, die am Limit fahren, und euch sicher zum Stehen bringt. Auch die automatische Schaltung wurde optimiert. Ihr bekommt da etwas mehr Kontrolle, wenn ihr das braucht.

Neues Display und neue Akkus

Das neue Bosch-Purion-400-Display. (© Bosch)

Neu mit dabei ist das Purion-400-Display, das mich sehr stark an Shimano erinnert, das ich selbst fahre. Ist sehr klein und lässt sich sicher hinter dem Lenker unterbringen. Außerdem gibt es mit der PowerTube 600 und PowerTube 800 neue Akkus, die eine spürbar höhere Energiedichte bieten.

Bin etwas enttäuscht Ich finde die Fortschritte, die Bosch bei seinem E-Bike-Motor und den Systemen gemacht hat, sehr löblich. Doch irgendwie hätte ich mir gewünscht, dass der Motor etwas mehr Leistung bringt. Die Konkurrenz hat es vorgemacht. Schade finde ich auch, dass man den neuen Motor nicht vom alten Motor unterscheiden kann, weil beide gleich heißen. Hier solltet ihr zukünftig beim E-Bike-Kauf aufpassen, dass ihr das neue Modell erwischt. Peter Hryciuk