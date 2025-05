Tesla zieht die Notbremse: Produktion wichtiger E-Autos ruht

Mitarbeiter sollen zu Hause bleiben oder zum Putzen kommen: Tesla hat die Produktion der Modelle Y und Cybertruck am Standort Austin für eine Woche ausgesetzt. Grund dafür ist wohl die anhaltend schwache Nachfrage.

Tesla: Kurzer Stillstand bei Model Y und Cybertruck

Manche Tesla-Arbeiter in den USA müssen in der Woche um den Memorial Day herum zu Hause bleiben, wie mehrere Beschäftigte des Werks in der texanischen Stadt Austin berichten. Alternativ können sie sich für Putzarbeiten oder Trainingsmaßnahmen melden, jedoch nicht für Produktionsaufgaben. Laut den Mitarbeitern ist die von oben verordnete Zwangspause ungewöhnlich, denn im letzten Jahr liefen die Bänder zu dieser Zeit noch.

Bereits seit Februar häufen sich Berichte über unregelmäßige Schichten und reduzierte Überstunden. Tesla soll seine Vorgaben diesbezüglich deutlich verschärft haben. Wer dennoch Überstunden ansammelt, muss angeblich sogar mit disziplinarischen Konsequenzen rechnen (Quelle: Business Insider).

Schon im Dezember 2024 hatte Tesla die Fertigung des Cybertrucks für einige Tage unterbrochen. Zuletzt wurden die Produktionsziele für das seltsam geformte E-Auto deutlich nach unten korrigiert, da die Absatzzahlen zu wünschen übrig lassen.

Die Probleme des E-Auto-Herstellers spiegeln sich auch in den Verkaufszahlen wider: Im ersten Quartal 2025 gingen die Auslieferungen im Jahresvergleich um 13 Prozent zurück. Zudem produzierte Tesla rund 26.000 mehr Fahrzeuge als tatsächlich verkauft wurden. Besonders das neue Model Y, das zu Beginn des Jahres überarbeitet wurde, verkauft sich offenbar schlechter als erwartet.

Tesla Cybertruck ohne Range Extender

Zuletzt wurde bekannt, dass Tesla den seit Jahren angekündigten Zusatzakku für den Cybertruck nun doch nicht bauen wird. Er sollte die ursprünglich versprochene Reichweite des ungewöhnlichen E-Autos ermöglichen und 16.000 US-Dollar kosten.

Tesla produziert nicht nur Autos, wie im Video zu sehen ist:

