VW bricht mit Tradition: Erster Elektro-GTI fährt sich ganz anders

Der GTI kommt zurück – aber anders als von vielen erwartet. Volkswagen verpasst dem ID.3 eine sportliche Neuauflage und setzt dabei auf eine mutige Innovation: Statt mit Frontantrieb fährt der Elektro-GTI mit Kraft auf der Hinterachse.

Volkswagen ID.3 Elektro-GTI kommt Mitte 2026

Was als Konzept begann, wird im kommenden Jahr Realität: Der ID.3 bekommt eine GTI-Version, die Berichten zufolge rund 340 PS leistet und damit etwas mehr als der ID.3 GTX Performance. Damit verbunden ist auch der Abschied von einer alten GTI-Tradition. Erstmals in der Geschichte des sportlichen Kompaktmodells wird der Antrieb nicht mehr an der Vorder-, sondern an der Hinterachse sitzen (Quelle: Auto Motor und Sport).

Grund dafür ist nicht nur die MEB-Plattform, auf der der ID.3 basiert, sondern auch die Neuausrichtung der Marke GTI. Eigentlich hatten die Planer bei VW gar keinen Elektro-GTI auf dem Zettel, stattdessen sollte der ID.3 2026 von einem E-Golf auf neuer Plattform abgelöst werden. Doch weil sich die SSP-Architektur verzögert, bekommt der ID.3 ein zweites Facelift und darf länger leben, inklusive sportlichem Neuanstrich.

Der ID.3 GTI soll dabei nicht nur mit mehr Leistung, sondern auch mit einem überarbeiteten Fahrwerk glänzen. Eine mechanische Sperre gibt es aus technischen Gründen nicht – die Plattform lässt das nicht zu. Dafür wollen die Entwickler mit gezielten Anpassungen an Lenkung und Abstimmung für GTI-typischen Fahrspaß sorgen. Das Ziel: mehr Dynamik, ohne die Traktion an der Hinterachse zu überfordern.

GTI-Facelift mit Golf-Feeling und Retro-Charme

Das für 2026 geplante Facelift bringt auch optisch frischen Wind in den ID.3. Vor allem der Innenraum wird deutlich aufgewertet. Das neue Cockpit orientiert sich stark an der Studie ID.2all und bietet unter anderem digitale Anzeigen im Stil des Golf I. Die Bedienung wird individueller, das Display größer und informativer. Damit will VW mehr Emotion und Identifikation schaffen – ein Muss für ein GTI-Modell.

Einen ersten Einblick in VWs E-GTI-Pläne im Video:

ID.GTI: VW wird auch in der Sportversion elektrisch

