Die besten Männertags-Sprüche zum Vatertag

Ein richtiger Mann macht Zusagen, ein Loser macht Versprechen. 1 / 13

Der Vatertag findet an „Christi Himmelfahrt“ statt. Der Weltmännertag ist jedes Jahr am 19. November. Diese Bilder und Sprüche könnt ihr zu beiden Gelegenheiten brauchen.

Während einige sagen würden, dass doch jeden Tag Männertag ist, wollen andere damit auf die Situation von Männern und Jungen hinweisen, die in einigen Bereichen lange nicht so gut wie jene der Frauen und Mädchen ist. So sterben weltweit Männer durchschnittlich 7 Jahre früher als Frauen. Der Männertag hat eigentlich nichts mit dem Vatertag zu tun, sondern bezieht sich auf alle Menschen männlichen Geschlechts, aber die Sprüche passen auch dazu...

Was es heute bedeutet, ein Mann zu sein, zeigen euch diese (nicht immer ganz ernst gemeinten) Männertags-Sprüche. Ihr könnt sie auch am Vatertag als WhatsApp-Status einstellen, bei Facebook posten oder sie Vätern schicken.