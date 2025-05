Energie-Revolution für euren Balkon: Netto haut 1.000-Watt-Kraftwerk mit Mega-Rabatt raus

Wenn ihr auf der Suche nach einer nachhaltigen Möglichkeit seid, Energie zu gewinnen und dabei gleichzeitig euren Geldbeutel schont, solltet ihr unbedingt einen Blick in den Onlineshop von Netto werfen. Dort bekommt ihr aktuell ein Balkonkraftwerk von Solarway® mit 1.000 Watt für gerade mal 306 Euro statt der ursprünglichen UVP von über 500 Euro. Was dieses Set alles kann und warum es sich für euch lohnt, erfahrt ihr hier.

Immer mehr Menschen setzen auf erneuerbare Energien, um Stromkosten zu senken und nachhaltiger zu leben. Balkonkraftwerke sind eine einfache Möglichkeit, eigenen Solarstrom zu erzeugen – ganz ohne komplizierte Installation. Passend dazu bietet Netto aktuell ein steckerfertiges 1.000-Watt-Balkonkraftwerk für nur 269,99 Euro an. Zuzüglich Versandkosten landet ihr bei 305,94 Euro (Angebot bei Netto anschauen). Nutzt dazu den exklusiven Gutscheincode N-GIGA-20 im Warenkorb, um 20 Euro Rabatt zu erhalten.

Solarway® 1000W Balkonkraftwerk Statt 584,90 Euro UVP: komplett bereit für Steckdose - neuester 800 Watt Wechselrichter - Solaranlage Komplettset - 500W bifaziale Solarmodule & Envertech & Zubehör. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 30.04.2025 13:51 Uhr

Was kann das Balkonkraftwerk von Netto?

Das Komplettset von Solarway® punktet mit durchdachten Premium-Komponenten: Zwei 500W bifaziale Glas/Glas Solarmodule in elegantem Full-Black-Design sorgen für optimale Energiegewinnung. Der mitgelieferte 800W Wechselrichter der Marke Envertech sorgt dafür, dass die Anlage auch bei schlechten Wetterbedingungen möglichst lange ihre Leistung abrufen kann. Dank der n-Type-Technologie der Module wird die Energieproduktion um bis zu zwei Stunden pro Tag verlängert – perfekt für Standorte mit weniger Sonnenstunden.

Das Set ist so ausgelegt, dass es schnell und unkompliziert installiert werden kann. Egal, ob ihr es auf dem Balkon, Flachdach oder Ziegeldach anbringen wollt: Passende Halterungen sind optional erhältlich. Mit dem 5 Meter langen Steckdosenkabel lässt sich das Kraftwerk direkt an die Steckdose anschließen. Besonders praktisch: Über die Envertech-App könnt ihr die Leistung eurer Anlage in Echtzeit überwachen und genau sehen, wie viel Strom ihr erzeugt und wie viel CO₂ ihr einspart.

Die Kombination aus bifazialen Solarmodulen und dem 800W Wechselrichter macht das Set besonders effizient: Laut Hersteller könnt ihr mit einer Stromkostenersparnis von bis zu 250 Euro pro Jahr pro Modul rechnen. Außerdem ist die Anlage genehmigungsfrei – ein echter Pluspunkt für alle, die schnell starten möchten. Mit einer linearen Leistungsgarantie von bis zu 30 Jahren ist das Balkonkraftwerk zudem eine langfristige Investition in die Zukunft.

Technische Details im Überblick

Solarmodule: 2 × 500 W bifaziale Glas/Glas n-Type JaSolar-Module in Full-Black

2 × 500 W bifaziale Glas/Glas n-Type JaSolar-Module in Full-Black Wechselrichter: Envertech mit 800 Watt (Output fest eingestellt, genehmigungsfrei)

Envertech mit 800 Watt (Output fest eingestellt, genehmigungsfrei) Steckdosen-Kabel: 5 Meter Länge

5 Meter Länge Solarkabelverlängerung: 4 × MC4-Stecker

4 × MC4-Stecker Halterung: Optional für Flachdach, Balkon, Ziegeldach oder Stockschrauben gegen Aufpreis erhältlich

Optional für Flachdach, Balkon, Ziegeldach oder Stockschrauben gegen Aufpreis erhältlich Leistungsoptimierung: Bifaziale Module liefern bis zu 30 % mehr Leistung, Energieproduktion um bis zu 2 Stunden pro Tag verlängert

Bifaziale Module liefern bis zu 30 % mehr Leistung, Energieproduktion um bis zu 2 Stunden pro Tag verlängert Überwachung: Smarte Überwachung per Wifi in der Envertech-App

Smarte Überwachung per Wifi in der Envertech-App Echtzeit-Daten: Stromproduktion und CO₂-Einsparung live einsehbar

Stromproduktion und CO₂-Einsparung live einsehbar Energieeinsparung: Bis zu 250 Euro pro Jahr pro Modul möglich

Bis zu 250 Euro pro Jahr pro Modul möglich Langlebigkeit: Bis zu 30 Jahre lineare Leistungsgarantie

Fazit: Lohnt sich der Kauf des Balkonkraftwerks bei Netto?

Wer auf der Suche nach einem leistungsstarken und zugleich erschwinglichen Balkonkraftwerk ist, sollte das Angebot bei Netto genauer ansehen. Für rund 300 Euro bekommt ihr ein durchdachtes Komplettset, das nicht nur eure Stromkosten senken, sondern auch einen Beitrag zur Energiewende leisten kann. Informiert euch zusätzlich, ob es in eurer Region Förderungen für Balkonkraftwerke gibt – so spart ihr doppelt.

Ein Blick auf das aktuelle Angebot im Netto-Onlineshop könnte sich daher lohnen – nicht nur für euren Geldbeutel, sondern auch für die Umwelt.

