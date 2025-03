Ford zieht den Stecker: Beliebter Kompaktwagen verschwindet schon 2025 für immer

Nach über 25 Jahren ist Schluss: Ford stellt die Produktion des Focus im November 2025 endgültig ein. Damit verabschiedet sich das Modell ohne direkten Nachfolger und für viele Fans geht eine Ära zu Ende.

Ford stellt Focus-Produktion ein

Nachdem Ford in den vergangenen Jahren bereits den Mondeo und den Fiesta aus dem Programm genommen hat, trifft es nun auch den Focus. Die Produktion im Werk Saarlouis wird Ende 2025 eingestellt, wie der Autobauer gegenüber Medien bestätigt hat (Quelle: Motor1). Derzeit ist der Focus noch bestellbar, doch mit dem nahenden Produktionsende dürften es nur noch eine Frage der Zeit sein, bis auch die letzten Bestellungen angenommen werden.

Der erste Ford Focus kam 1998 auf den Markt und löste damals den Escort ab. Mit seinem sportlichen Design, dem modernen Fahrwerk und dem guten Preis-Leistungs-Verhältnis war er schnell ein Erfolg. Vor allem die Modelle ST und RS erfreuten sich bei den Fans kompakter Sportwagen großer Beliebtheit.

Die jüngste Modellgeneration bot mit dem ST eine der letzten Optionen für einen sportlichen Kompakten mit Schaltgetriebe. Auch als Kombi mit Dieselmotor war der Focus lange Zeit eine beliebte Wahl. Während andere Hersteller wie Volkswagen mit dem Golf oder Toyota mit dem Corolla weiterhin auf klassische Kompaktwagen setzen, verabschiedet sich Ford endgültig aus diesem Segment.

Ford will keine „langweiligen Autos“ mehr

Ford befindet sich mitten in einer großen Neuausrichtung. Konzernchef Jim Farley hat bereits angekündigt, dass Ford aus dem Geschäft mit „langweiligen Autos“ aussteigen und sich auf ikonische Modelle konzentrieren will. Das Unternehmen setzt daher verstärkt auf SUVs, Crossover und Nutzfahrzeuge. In Europa stehen Modelle wie der Kuga, der Puma oder der elektrische Mustang Mach-E im Fokus.

