Für 139 Euro: Amazon verramscht großes Notebook

Notebooks gibt es in jeder Preisklasse. Als Faustregel: Je größer, desto teurer. Umso bemerkenswerter ist ein aktuelles Angebot bei Amazon. Dort gibt es ein 14-Zoll-Notebook von Lenovo für nur noch 139 Euro. Wir erklären, für wen sich das Chromebook IdeaPad Slim 3 lohnt.

Amazon verkauft Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 mit Rabatt

Notebooks gehören zu den Weihnachtsgeschenk-Klassikern. Vielleicht ist das nahekommende Weihnachtsfest der Grund, weshalb Amazon den Preis für das Chromebook IdeaPad Slim 3 von Lenovo auf 139 Euro (jetzt bei Amazon ansehen) reduziert hat. Gegenüber dem UVP sparen Käufer satte 44 Prozent.



Trotz des kleinen Preises hat das Lenovo-Notebook so einiges zu bieten.

Anzeige

Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 14-Zoll-Notebook mit Full-HD-Display und ChromeOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 12:57 Uhr

Dazu zählt etwa das 14-Zoll-Display mit Full-HD-Auflösung, was in dieser Preisklasse nicht selbstverständlich ist. Genauso wie das schicke, minimalistische Design in Blau oder die lange Laufzeit, die laut Lenovo bis zu 12 Stunden betragen soll. Die Dauerläufer-Fähigkeiten dürften der Kombination aus Hard- und Software geschuldet sein. Denn das Lenovo ist kein gewöhnliches Notebook, sondern ein Chromebook.

Anzeige

Windows sucht man hier vergebens. Stattdessen kommt ChromeOS zum Einsatz – ein schlankes System von Google. Klassische Programme wie etwa Photoshop gibt es nicht. ChromeOS setzt auf Web-Apps (Google Drive, Office 365 etc.) und Android-Apps.



Diesen Nachteil macht das Betriebssystem durch andere Vorteile wieder wett: Es ist sicherer als klassische Betriebssysteme, einfacher zu bedienen und oft auch schneller. Ressourcenhungrige Prozessoren von Intel oder AMD sind hier nicht nötig. Im Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 sind ein MediaTek Kompanio 520 sowie 4 GB RAM verbaut. Der interne Speicher beläuft sich auf 64 GB.

Spitzenbewertungen bei Amazon

Bei Amazon kommt das Chromebook von Lenovo gut an und wird mit durchschnittlich 4,3 von 5 möglichen Sternen bewertet. „Mehr Laptop braucht kein Mensch“, schreibt etwa ein Käufer.

Anzeige

Gelegentlich gibt es auch Kritik, die sich zum Beispiel darauf bezieht, dass sich bestimmte Software nicht installieren lasse. Bei einem Chromebook ist das aber normal. Man verwendet WebApps statt klassischer Programme.

Für wen lohnt sich das Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3?

Wer sich hauptsächlich im Web bewegt und surft, Texte verfasst und gelegentlich mal ein Android-Spiel zockt, kann hier zugreifen. Dafür eignet sich das Chromebook problemlos. Power-Nutzer oder Menschen, die auf bestimmte Windows-Programme angewiesen sind, werden hier nicht glücklich.

Lenovo Chromebook IdeaPad Slim 3 14-Zoll-Notebook mit Full-HD-Display und ChromeOS. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 27.11.2024 12:57 Uhr

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.