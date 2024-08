Für 39,99 Euro: Aldi verkauft eine Lampe, die Garten und Balkon in einen magischen Ort verwandelt

Wenn die Nachbarn plötzlich öfter über den Gartenzaun schauen, könnte es an der neuen Beleuchtung liegen. Bei Aldi ist eine LED-Solarleuchte im Angebot, die mit ihrem einzigartigen Design die Blicke auf sich zieht. Der Discounter verkauft das Schmuckstück für Garten und Balkon jetzt für 39,99 Euro.

Aldi verkauft LED-Solarleuchte mit Rabatt

Wer auf der Suche nach einer stimmungsvollen Beleuchtung für den Garten oder Balkon ist, findet derzeit bei Aldi das passende Angebot. Für 39,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) gibt es beim Discounter eine LED-Solarleuchte mit dem märchenhaften Namen „Fairylight“ (Feenlicht) – und der Name ist hier wirklich Programm.

LED-Solarleuchte Solarbetrieben, mit warmweißen Licht, gegen Spritzwasser geschützt. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 29.08.2024 10:26 Uhr

Die „Fairylight“ ist mehr als nur eine gewöhnliche Gartenbeleuchtung. Mit ihrer mattschwarzen Lackierung und dem warmweißen Licht setzt sie stilvolle Akzente im Außenbereich. Das Besondere an der Leuchte ist die lichtgefüllte Acrylsäule, in der das Licht auf faszinierende Weise zu tanzen scheint. So verwandelt sie Terrassen, Balkone oder Gärten in verzauberte Orte. Dank IP44-Schutz ist die Leuchte gegen Spritzwasser geschützt und somit für den Außenbereich geeignet.

Praktisch ist der integrierte Dämmerungssensor, der die Leuchte bei Einbruch der Dunkelheit automatisch aktiviert. Für zusätzliche Kontrolle sorgt ein Ein- und Ausschalter. Die Flexibilität in der Platzierung wird durch einen integrierten Griff erhöht, der das Aufhängen ermöglicht. Mit dem 600-mAh-Akku kann die Leuchte auch völlig unabhängig von Stromquellen betrieben werden.

Mit Abmessungen von 16,5 x 16,5 x 51,5 cm und einem Gewicht von etwa 980 Gramm lässt sich die „Fairylight“ vielseitig einsetzen.

Für wen lohnt sich die LED-Solarleuchte bei Aldi?

Die LED-Solarleuchte verzaubert jeden Außenbereich mit ihrem märchenhaften Lichtspiel. Dank praktischer Features wie dem Dämmerungssensor und der solarbetriebenen Energieversorgung lohnt sie sich für alle, die ihrem Garten oder Balkon eine besondere Note verleihen möchten. Ein kleiner Preis für große Aufmerksamkeit.

