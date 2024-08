Für 19,99 Euro: Aldi verkauft eine Lampe, die auf jeden Schreibtisch gehört

23 Uhr, man sitzt noch immer an der Präsentation fürs Meeting und plötzlich meldet sich das Handy: Akku fast leer. Mit der LED-Tischlampe von Aldi ist das ein Problem der Vergangenheit. Sie lässt den Schreibtisch nicht nur in einem angenehmen Licht erstrahlen, sondern versorgt das Smartphone kabellos mit Strom. Und das ist nicht der einzige Vorteil der schönen Lampe.

Aldi verkauft LED-Tischlampe mit kabelloser Ladefunktion

Die besten Möbel sind die, die mehrere Funktionen gleichzeitig erfüllen. Die LED-Tischlampe, die bei Aldi aktuell für 19,99 Euro (jetzt bei Aldi ansehen) verkauft wird, gehört dazu. Sie vereint eine klassische Schreibtischlampe mit einem kabellosen Ladepad fürs Smartphone und löst damit zwei Probleme auf einmal.

LED-Tischleuchte mit kabelloser Ladefunktion LED-Tischlampe mit Stifthalter und integrierter Ladefunktion, um Smartphones kabellos zu laden. Stufenlos dimmbar. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 21.08.2024 16:45 Uhr

Herzstück ist die kabellose Ladefunktion, die es ermöglicht, das Smartphone während der Arbeit bequem aufzuladen. Einfach das Gerät auf die Basis legen und schon fließt der Strom. Lästiger Kabelsalat auf dem Schreibtisch ist damit passé.



Das Licht der Lampe lässt sich dank Touch-Sensor stufenlos dimmen und in der Farbtemperatur von warmweiß (2.700 Kelvin) bis tageslichtweiß (6.500 Kelvin) anpassen. So kann die Beleuchtung optimal an die Tageszeit und Arbeitsaufgabe angepasst werden – vom konzentrierten Arbeiten bis zum entspannten Lesen am Abend.



Ein zusätzlicher Pluspunkt ist der integrierte Stiftehalter, der für noch mehr Ordnung sorgt. Die Lampe misst kompakte 15 x 10 x 45,9 cm und wiegt 700 g, was sie auch für kleinere Schreibtische geeignet macht.

Für wen lohnt sich die LED-Tischlampe bei Aldi?

Die LED-Tischlampe von Aldi ist ideal für alle, die einen aufgeräumten und funktionalen Arbeitsplatz schätzen. Sie kombiniert clevere Features wie kabelloses Laden und einstellbares Licht zu einem attraktiven Preis.

Alternative bei Amazon

Aldi ist nicht der einzige Händler, der solche Tischlampen mit Ladefunktion anbietet. Ein ähnliches Modell gibt es auch bei Amazon. Das kostet mit rund 25 Euro zwar etwas mehr, allerdings muss man bei Aldi auch noch Versandkosten in Höhe von 5,95 Euro zahlen. Wer Amazon Prime abonniert hat (kostenlos für 30 Tage testen), spart sich das beim Amazon-Angebot – und kommt unterm Strich etwas günstiger weg.

