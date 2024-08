Ausverkauf bei Aldi: Discounter räumt die Lager

Wer an günstige Preise denkt, hat sofort Aldi im Kopf. Der Discounter kann aber mehr als nur Tomaten und Tütensuppe zum Sparpreis anzubieten. Aktuell gibt es bei Aldi einen großen Restposten-Verkauf mit ordentlich Rabatt. Viel Zeit haben Schnäppchenjäger aber nicht.

Aldi verkauft ausgewählte Restposten mit viel Rabatt

Restposten bei Aldi? Das gibt’s tatsächlich! Dazu gehört zum Beispiel Aktions- oder Saisonware, Überproduktion oder auch Ware aus einem Sortimentswechsel.



Diese Restposten bietet der Discounter mit massig Rabatt an. Aber aufgepasst: Die Schnäppchen gibt es nur noch solange der Vorrat reicht. Was weg ist, ist weg. Zu lange sollten Schnäppchenjäger also nicht warten.



Eine Auswahl der besten Schnäppchen haben wir unten für euch zusammengestellt. Wer lieber selbst stöbern möchte, kann das hier tun:

Ob Hitzewelle oder Regen: Mit einer Funk-Wetterstation weiß man immer, wie das aktuelle Wetter gerade ist. Rabatt: 23 Prozent.

Funk-Wetterstation Misst vielfältige Daten über das Wetter und Raumklima.

Schönes Tafelbesteck mit 68 Teilen und für bis zu 12 Personen. Rabatt: 78 Prozent.

Echtwerk Tafelbesteck Avelino Mit 68 Teilen für bis zu 12 Personen.

Strahlende Kinderaugen sind bei diesem Elektro-Kinderauto aus der Disney-Welt garantiert. Rabatt: 50 Prozent.

Elektro-Kinderauto Elektrisches Kinderauto im Stil von Disney's "Lightning McQueen".

Auf diesem flauschigen XXL-Teppich läuft man gerne barfuß. Rabatt: 75 Prozent.

Teppich "New Shape" Flauschig, in verschiedenen Farben, 200 x 140 cm.

Die Dreibein-Stehlampe „Holly“ macht in jedem Zimmer eine gute Figur. Rabatt: 70 Prozent.

Dreibein-Stehlampe Modell "Holly", aus Holz und Metall

Eine Schlagbohrmaschine ist unverzichtbar für den ambitionierten Hobby-Handwerker – und alle, die es werden wollen. Rabatt: 57 Prozent.

Schlagbohrmaschine Von Brüder Mannesmann, für vielfältige Materialien. Mit bis 3.000 U/min.

Worauf sollte man beim Restposten-Kauf bei Aldi achten?

Wichtig zu wissen: Die Restposten bei Aldi sind keine B-Ware, sondern Neuware in Originalverpackung. Kunden genießen hier also die üblichen Rückgabe- und Garantierechte und gehen kein Risiko ein. Lobenswert ist zudem die kostenlose, 90-tägige Rückgabe.



Die Restposten sind nur verfügbar, solange der Vorrat reicht. Artikel, von denen weniger als 25 Stück verfügbar sind, werden mit einem entsprechenden Hinweis gekennzeichnet.



An der Lieferzeit ändert sich ebenso wenig. Die beläuft sich bei regulärer Paketware auf 1 bis 3 Tage, für Speditionslieferungen gibt der Discounter eine Lieferzeit von 8 bis 15 Tagen an.

