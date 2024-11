Heizungsgesetz vor dem Aus? Das Chaos spitzt sich zu

Energiewende vor dem Aus?

Kanzlerkandidat Friedrich Merz (CDU) torpediert die Energiewende seit langer Zeit. Er will Windkrafträder abbauen, weil er sie hässlich findet, und träumt von Kernfusion, die sich seit Jahrzehnten im Stadium der Erforschung befindet – also keinesfalls einsatzbereit ist. Frühestens 2050 könnte sich da etwas tun, doch das wurde schon für 2035 und 2040 erwartet. Lösungen für die heutigen Probleme, wie sie die Ampelregierung abseits der FDP vorangetrieben hat, sind das alles nicht. Es könnte euch vielmehr am Ende richtig teuer zu stehen kommen.