Deutscher Wärmepumpen-Hersteller macht unsichtbare Heizung möglich

Wärmepumpen sind die Zukunft, wenn Gas- und Ölheizung in Deutschland verboten werden. Da klassische Wärmepumpen nicht in jedem Haus passen, hat der deutsche Hersteller Viessmann eine komplett neue Lösung entwickelt. Viessmann Invisible ist eine „unsichtbare Heizung“, die in jedem Neubau wertvollen Platz schafft.

Viessmann Invisible: Die unsichtbare Heizung

Mit Viessmann Invisible wurde der klassische Heizungsraum komplett neu erdacht. In vielen Neubauten fehlt der Keller, wo eine klassische Heizung normalerweise verschwinden kann. Stattdessen muss wertvoller Platz im Haus mit einem Raum nur für die Heizung, den Wasserspeicher und vielleicht noch eine Lüftungsanlage geschaffen werden. Damit macht Viessmann mit der neuen Lösung Schluss (Quelle: Viessmann).

Anzeige

Das Unternehmen hat mit Viessmann Invisible eine Wärmepumpe mit Wasserspeicher und Lüftungsanlage entwickelt, die nicht in einem Heizungsraum verschwinden muss, sondern auch ganz einfach im Haus verbaut werden kann. Sie ähnelt einer Schrankwand und kann optisch individuell angepasst werden, damit sie zu den anderen Möbeln passt. Die Wärmepumpe, der Wasserspeicher und die Lüftungsanlage sind extrem schmal und leise gebaut, sodass die Anlage im Wohnraum oder Flur nicht negativ auffällt. Optional kann aber auch der Heizungsraum in einen Wäscheraum verwandelt werden, da viel mehr Platz vorhanden ist:

Viessmann zeigt damit, dass die Entwicklung von neuen Heizungssystemen auf Basis der Wärmepumpe gerade erst am Anfang sind. Die klassische Wärmepumpe mit großer und lauter Außeneinheit war einmal. Da Millionen von Häusern in Deutschland nach dem Verbot von Gas- und Ölheizungen Wärmepumpen brauchen und es unterschiedlichste Einsatzzwecke gibt, wird es auch immer neue Ideen geben, um diese umzusetzen. Was der ganze Spaß am Ende kostet, hängt immer von dem jeweiligen Haus und den verbauten Komponenten ab.

Anzeige

Das müsst ihr über Wärmepumpen wissen:

Lohnt sich eine Wärmepumpe? Abonniere uns

auf YouTube

Viessmann verbessert Wärmepumpen für den Altbau

Das deutsche Unternehmen konzentriert sich nicht nur auf Wärmepumpen für Neubauten, sondern will auch Altbauten und Sanierungsobjekte damit ausstatten. Deswegen wurde mit der Vitocal 250-A eine neue Wärmepumpe eingeführt, die mehr Leistung und eine höhere Vorlauftemperatur erzeugt, um die dafür nötigen Temperaturbereiche zu erreichen. Es tut sich also sehr viel im Bereich der Wärmepumpe, sodass jeder eine Lösung zur Verfügung bekommt.