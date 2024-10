iPad mini 7: Apples letztes Geheimnis ist gelüftet

Bisher hielt Apple eine technische Spezifikation des neuen iPad mini geheim, wenngleich es schon berechtigte Vermutungen gab. Nun aber wird das letzte Geheimnis gelüftet und wir erfahren, wie groß der Arbeitsspeicher des kleinen Tablets tatsächlich ist.

iPad mini 7 hat tatsächlich 8 GB RAM

Apple selbst macht bisher keine Angaben darüber, wie viel Arbeitsspeicher im iPhone und iPad steckt. Allein beim Mac ist der Hersteller aus Cupertino auskunftsfreudiger. Entsprechend konnte auch dieses Mal im Vorfeld nur vermutet werden, wie viel RAM im neuen iPad mini 7 steckt. Da das Tablet kompatibel zu „Apple Intelligence“ ist, stand die berechtigte Annahme von 8 GB RAM im Raum. Diese Mutmaßung wurde jetzt durch erste Benchmarks bei Geekbench bestätigt (Quelle: MacRumors).

Die zeigen ein bisher nicht dokumentiertes „iPad 16,2“, bei dem es sich um das iPad mini 7 handelt. In dem stecken aber nicht nur die bereits erwähnten 8 GB Arbeitsspeicher, sondern auch der A17 Pro. Der Chip ist laut Benchmark wie im iPhone 15 Pro mit 3,78 GHz getaktet. Doch es gibt einen Unterschied, der im Gegensatz zur RAM-Größe bereits dokumentiert wurde.

Im iPad mini 7 stehen der GPU des Chips nämlich nur fünf statt sechs Kerne zur Verfügung. Wahrscheinlich handelt es sich daher um eine „gebinnte“ Version des iPhone-15-Chips. Bedeutet: Zum Einsatz kommen Chips, bei denen der sechste Grafikkern deaktiviert wurde, da dieser nicht die volle Leistung erbrachte. Wenn man so will, stecken im iPad mini 7 „Chips der zweiten Wahl“, die für das iPhone 15 Pro nicht in Frage kamen.

Benchmarkergebnisse: iPad mini 7 vs. iPad mini 6 vs. iPhone 15 Pro

Erwartungsgemäß fällt die Leistung des iPad mini 7 gegenüber dem iPhone 15 Pro auch leicht zurück. Deutlicher ist der Unterschied aber allein im GPU-Benchmark. Gegenüber dem iPad mini 6 stellt der A17 Pro so oder so dennoch einen gewaltigen Sprung dar. Zum Vergleich:

iPad mini 7: 2.840 (Single-Core CPU), 6.982 (Multi-Core CPU), 25.895 (Metal GPU)

2.840 (Single-Core CPU), 6.982 (Multi-Core CPU), 25.895 (Metal GPU) iPad mini 6: 2.121 (Single-Core CPU), 5.367 (Multi-Core CPU), 19.486 (Metal GPU)

2.121 (Single-Core CPU), 5.367 (Multi-Core CPU), 19.486 (Metal GPU) iPhone 15 Pro: 2.888 (Single-Core CPU), 7.169 (Multi-Core CPU), 27.144 (Metal GPU)

Sowohl das iPad mini 7 als auch das iPhone 15 Pro verfügen also über 8 GB RAM. Das bisherige iPad mini 6 hingegen muss mit der Hälfte des Arbeitsspeichers zurechtkommen – allein 4 GB stehen zur Verfügung.

Apples eigene KI benötigt halt mindestens 8 GB an Arbeitsspeicher:

