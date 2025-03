Kein Zutritt mit Laptop! Kunden frustriert – „das ist einfach ein Witz“

Sind die Tage des mobilen Büros bei Cappuccino und Croissant bald gezählt? Immer mehr Cafébetreiber in Deutschland setzen Laptop-Verbote durch. Sie reagieren damit auf einen Trend, der in den letzten Jahren stark zugenommen hat: Gäste, die ihr Homeoffice in die Cafés verlegen. Die neuen Regelungen sorgen für hitzige Diskussionen.

Laptop-Nutzer im Café: Weniger Umsatz, weniger Atmosphäre

„Ein Laptop-Kunde, der gestresst ist, wird den ganzen Raum brechen“, erklärt Volkan Acar, Inhaber eines Kölner Cafés. Er gehört zu einer wachsenden Zahl von Gastronomen, die digitale Endgeräte aus ihren Lokalen verbannen. Der Grund: Immer mehr Menschen nutzen Cafés als Alternative zum Home-Office – und bleiben dabei oft stundenlang bei einer einzigen Tasse Kaffee sitzen.

Auch Katrin Koch aus Hamburg sieht sich mit diesem Problem vermehrt konfrontiert: „Die sitzen teilweise vier, fünf, sechs Stunden, trinken einen Kaffee, bringen teilweise noch selbst Getränke mit.“ Eine Entwicklung, die nicht nur den Umsatz schmälert, sondern auch Stammgäste vertreibt. Die traditionelle Café-Kultur, geprägt von persönlichen Gesprächen und entspannter Atmosphäre, droht unter der Flut von Bildschirmen unterzugehen (Quelle: tagesschau).

Laptop-Verbot sorgt für Unmut bei den Kunden

Die Reaktionen der Gäste fallen unterschiedlich aus – von Verständnis bis zu scharfer Kritik in Online-Bewertungen: „Sie lassen dich keinen Laptop benutzen, selbst wenn der Raum völlig leer ist, das ist einfach ein Witz.“

Auch wenn diese Maßnahmen für die Kunden ein Ärgernis sind, rechtlich sind die Verbote wasserdicht. Thorsten Hellwig vom Deutschen Hotel- und Gaststättenverband bestätigt: Wenn das Betriebskonzept vorsieht, dass sich Gäste austauschen sollen, ist ein Laptop-Verbot legitim.

Einige Cafés gehen einen Mittelweg und führen zeitlich begrenzte Nutzungszeiten ein oder erlauben die Notebook-Nutzung nur an den langen Tischen am Fenster, sodass weiterhin genug Platz für andere Kunden bleibt.

