Lidl verkauft heute ein Zubehör für 9,99 Euro, das aktuell jeder dabei haben sollte

Lidl hat ab dem 5. Dezember 2024 ein wirklich spannendes Produkt im Angebot. Für nur 9,99 Euro bekommt ihr einen Handwärmer, der gleichzeitig auch als Powerbank dient. So habt ihr zwei Funktionen in einem Gerät zur Verfügung, die besonders in dieser Jahreszeit wirklich Sinn machen.

Lidl verkauft Handwärmer für 9,99 Euro

Es wird kalt in Deutschland, teilweise liegt sogar schon Schnee. Umso wichtiger ist es, dass ihr euch warm haltet. Wer leicht friert, kann zu elektrischen Hilfsmitteln greifen, beispielsweise zu Handwärmern. Lidl verkauft ab dem 5. Dezember 2024 genau so ein Gerät für 9,99 Euro. In den Filialen gilt das Angebot ab diesem Datum. Online könnt ihr jetzt schon zuschlagen (bei Lidl anschauen). Eine ähnliche Alternative im Doppelpack für 15 Euro findet ihr bei Amazon (bei Amazon anschauen).

Dieser Handwärmer hat mehr drauf, als ihr vielleicht glauben würdet. Klar, er wärmt eure Hände, wenn euch kalt ist. Ihr könnt dabei aus drei Temperaturstufen mit bis zu 47 Grad wählen. Damit dürfte euch mollig warm werden. Lidl gibt eine Laufzeit von bis zu 8 Stunden an. Das dürfte am Ende davon abhängen, in welchem Temperaturbereich ihr euch bewegt.

Der Handwärmer dient gleichzeitig aber auch als Powerbank. Sollte eurem Smartphone in der Kälte zu schnell der Saft ausgehen, könnt ihr das Gerät damit wieder aufladen. Verbaut ist ein 5.200-mAh-Akku, der ausreichend groß ist, um einige Stunden zusätzliche Laufzeit herauszuholen.

Ein passendes Kabel mit Adapter ist direkt mit dabei. So könnt ihr zum Aufladen des integrierten Akkus auch ein älteres Netzteil mit USB-A-Port verwenden. Ansonsten sind an beiden Seiten USB-C-Stecker vorhanden, sodass ihr jedes moderne Handy oder andere Gerät mit diesem Anschluss aufladen könnt.

Der Preis von Lidl ist hervorragend. Alternativen bei Amazon kosten mehr. Aktuell ist ein Doppelpack im Rahmen des Black Friday aber günstiger zu haben (bei Amazon anschauen).

