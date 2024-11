MediaMarkt Singles Day: Diese 11 Top-Deals sind ein Muss!

MediaMarkt und Saturn feiern heute den Singles Day mit kräftigen Rabatten auf viele Technik-Highlights, darunter Gaming-Monitore und Saugroboter! Wir haben die sieben besten Deals für euch.

Singles Day bei MediaMarkt & Saturn

Der Singles Day am 11. November stammt ursprünglich aus China und wurde in den 1990er Jahren von Studenten als Feiertag für Alleinstehende ins Leben gerufen. Der Tag wurde aufgrund des Datums 11.11 aufgrund der vier Einzelzahlen gewählt. Mittlerweile hat er sich weltweit zu einem der größten Online-Shopping-Events entwickelt.

Und auch MediaMarkt und Saturn lassen sich nicht lumpen und starten mit dem Singles Day in die nächste Runde der November-Schnäppchen. Dabei reduzieren Sie viele Produkte des alltäglichen Lebens teilweise stark. So könnt ihr unter anderem bei Gaming-Monitoren, Dyson-Produkten und Polsterreinigern ordentlich sparen, da viele Produkte so günstig wie noch nie zuvor im Angebot sind. Noch bis zum 12. November habt ihr die Chance, euch großzügige Rabatte auf viele Produkte aus unterschiedlichen Bereichen zu sichern.

Singles Day: Das sind die Highlights bei MediaMarkt & Saturn

Bei den Angeboten der Singles-Day-Deals könnt ihr richtige gute Schnäppchen finden. Bei Interesse solltet ihr jedoch nicht allzu lange zögern, da die besten Deals schnell vergriffen sein können.

Wir haben die Preise der laufenden Aktionen genau unter die Lupe genommen und sie mit denen anderer Händler verglichen. Folgend präsentieren wir euch die besten elf aktuellen Schnäppchen.

Acer XZ320QUS3 Statt 279 Euro: Gaming-Monitor mit 31,1-Zoll-Bildschirm, WQHD-Auflösung, 178° Blickwinkel, 1 ms Reaktionszeit, LED-Backlight, integrierten Lautsprecher und HDMI/DP-Anschlüssen. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 12:52 Uhr

FITBIT Charge 6, Fitness Tracker, S, L, Obsidian Statt 159,95 Euro: Der FitBit ist ideal für sportlich Aktive. Mit mehr als 40 Trainingsmodi, darunter Laufen, Radfahren, Schwimmen und Wandern, hilft er Aktivitäten genau zu tracken. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 11:41 Uhr

Bissell SpotClean C2 Polsterreiniger Statt 169,99 Euro: Der SpotClean C2 ist die perfekte Lösung für Flecken und Schmutz. Mit dem flexiblen 3-stufigen Reinigungssystem und der praktischen Handhabung wird dein Zuhause blitzsauber. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 14:12 Uhr

Dreame X40 Ultra Complete Statt 1.499 Euro: Der Saugroboter bietet 12.000 Pa Saugleistung, selbstreinigende Wischmopps mit 70 °C, automatische Schmutzerkennung und eine Absaugstation für maximale Bequemlichkeit. Tiefrpreis! Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 14:15 Uhr

Ecovacs Deebot T30 OMNI Saugroboter Statt 899 Euro: Der kompakte Saugwischroboter mit 65 dB Geräuschpegel, Lasernavigation, Hinderniserkennung und 0,3 l Staubbehälter. Er bietet Randreinigung und eine wartungsfreundliche OMNI-Station. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 11:22 Uhr

Roborock Qrevo Curv Saugroboter Statt 1.499 Euro: Der Saugroboter bietet 18.500 Pa Saugkraft, ein Dual Anti-Tangle-System für haarefreie Reinigung und eine Seitenbürste für gründliche Sauberkeit, leise 55 dB, ideal für Haustiere. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 14:53 Uhr

Dysonc Airwrap i.d. Multi Haarstyler Statt 569 Euro: Der Dyson Airwrap Multi-Styler trocknet, lockt und bändigt fliegende Haare ohne Hitzeschäden. Mit Bluetooth und MyDyson-App für personalisiertes Styling. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 13:36 Uhr

Dyson V15 Detect Absolute Statt 774,99 Euro: Kabelloser Staubsauger mit Hyperdymium Motor bietet hohe Saugkraft und intelligente Stauberkennung per Lichtstrahl und LCD-Anzeige. Laufzeit bis zu 60 Minuten, inklusive Akku. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 13:44 Uhr

Philips FC6826/01 Speedpro Statt 299 Euro: Philips-Stielsauger: Leistungsstark mit bis zu 65 Min. Laufzeit. Flexibler Akkubetrieb für gründliche Reinigung ohne Kabel. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 14:17 Uhr

HP Smart Tank 5105 Tintentank Multifunktionsdrucker Statt 209,90 Euro: Druck in Top-Qualität zu niedrigen Kosten: Die Original HP Tinte reicht für bis zu 3 Jahre, ideal für bis zu 6.000 Seiten, einfach bedienbar mit der HP Smart App. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 14:17 Uhr

Bauknecht MWS 201 B, Mikrowelle Statt 169 Euro: Bauknecht MWS 201 B Solo-Mikrowelle: 5 Leistungsstufen, 20 L Garraum, Automatikprogramme, Schmelzfunktion für Käse & Co., Joghurt-Funktion für gesunde Snacks. Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 11.11.2024 14:12 Uhr

MediaMarkt & Saturn: Technik zum Tiefstpreis

Im Onlineshop von MediaMarkt und Saturn findet ihr noch viele weitere Top-Angebote des Singles Day:

