Saturn vor dem Aus? MediaMarkt übernimmt immer mehr das Ruder

Saturn verliert immer mehr Standorte an MediaMarkt. Mit den laufenden Filialschließungen setzt der Mutterkonzern Ceconomy auf die stärkere Marke MediaMarkt – und Saturn könnte vielleicht sogar ganz verschwinden.

Saturn auf dem Rückzug: MediaMarkt übernimmt

Der MediaMarktSaturn-Konzern Ceconomy verfolgt immer konsequenter die Strategie, Saturn-Märkte sukzessive durch MediaMarkt-Standorte zu ersetzen. In Deutschland ist der Rückgang der Saturn-Filialen inzwischen deutlicher sichtbar – von einst über 200 sind heute nur noch 87 übrig. Zumindest vorerst.

Monat für Monat schließen Saturn-Standorte und werden durch MediaMarkt ersetzt. Jüngste Beispiele sind Hamburg, Hannover und Köln-Hürth, wo Saturn aus hochfrequentierten Lagen verschwindet, um neuen MediaMarkt-Filialen Platz zu machen. Im November sollen nach Unternehmensangaben fünf neue Märkte eröffnen, die aber alle das MediaMarkt-Logo tragen werden (Quelle: GamesWirtschaft.de).

Dieser Wandel ist nicht neu: Bereits 2020 wurden in Österreich alle Saturn-Märkte in MediaMarkt-Filialen umgewandelt, auch in der Schweiz ist Saturn schon lange nicht mehr vertreten. Hier wurden stattdessen 20 Melectronics-Filialen übernommen, die ebenfalls als MediaMarkt-Filialen weitergeführt werden.

Trotz dieser Umstrukturierung hält Ceconomy nach eigenen Angaben weiterhin an beiden Marken fest – für die Kunden bleibe die Verfügbarkeit von Dienstleistungen wie Reparaturen und Rücknahmen über beide Marken hinweg bestehen, heißt es.

MediaMarkt und Saturn einst Konkurrenten

MediaMarkt und Saturn waren ursprünglich getrennte Unternehmen, die erst später unter einem Dach vereint wurden. MediaMarkt wurde 1979 gegründet, Saturn existiert bereits seit 1961. Beide Unternehmen agierten zunächst unabhängig voneinander als Konkurrenten im Elektrofachhandel. Die Wende kam 1990, als die beiden Ketten zusammengeführt wurden und die Media-Saturn-Holding des Mutterkonzerns Ceconomy bildeten.

