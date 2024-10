MediaMarkt und Saturn im Visier: Konkurrent breitet sich aus

Aus den Niederlanden kommt harte Konkurrenz für MediaMarkt nach Deutschland. Seit einigen Jahren bietet Coolblue an 2 Standorten hierzulande Technik und Gadgets an, auch der Onlineshop mischt mit. Doch das soll noch lange nicht alles sein.

Coolblue expandiert weiter in Deutschland

Seit 2020 ist Coolblue in Deutschland am Start. Los ging es für den Online-Elektronikhändler aus den Niederlanden mit einem ersten Store in Düsseldorf. Jetzt will das Unternehmen auf die nächste Stuffen klettern und kündigt an, weitere 36 Standorte in der Bundesrepublik aufzumachen.



Der genaue Zeitplan ist dabei noch nicht bekanntgemacht worden. Coolblue selbst spricht lediglich in einer Mitteilung davon, die neuen Geschäfte „in den kommenden Jahren“ eröffnen zu wollen. Zusätzlich zu den Geschäfte für den direkten Kundenkontakt sind außerdem neun Lager geplant, aus denen die Online-Kunden beliefert werden sollen.

Den Start sollen noch 2024 zwei neue Stores machen: in Dortmund und Frankfurt. Letzterer wird dann die erste Filiale, mit der Coolblue Nordrhein-Westphalen verlässt. Bisher gibt es neben dem Düsseldorfer Geschäft noch einen Store in Essen. Auch das erste neue Lieferdepot in Hamm soll noch 2024 den Betrieb aufnehmen.

Coolblue: Ernste Alternative zu MediaMarktSaturn?

Für die Expansion am deutschen Markt plant Coolblue Investitionen in Höhe von mehr als 150 Millionen Euro. Die neuen Geschäfte und Lager sollen insgesamt rund 1.500 neue Stellen schaffen.



Der niederländische Finanzinvestor HAL, der bereits zuvor bei Coolblue investiert hatte, übernimmt dafür 7,5 Prozent der Anteile von Unternehmensgründer und Coolblue-Chef Pieter Zwart. Mit dem zusätzlichen Geld soll das Wachstum in Deutschland finanziert werden.

Dass Coolblue sich auf den deutschen Markt nun fokussiert, ist offenbar nur konsequent. Zwart erklärt: „Wir sehen bereits jetzt, dass unsere Coolblue Kunden in Deutschland die höchste Kundenzufriedenheit aufweisen und auch am häufigsten zu uns zurückkehren. Damit ist Deutschland schon jetzt das Land mit dem schnellsten Wachstum bei Coolblue.“

In Deutschland konkurriert Coolblue vor allem mit Platzhirsch MediaMarkt-Saturn um die Kundschaft. Gegenüber den bekannten Elektromärkten will Coolblue sich mit Service absetzen. Dafür soll etwa das Ladenkonzept sorgen, das Geräte für Kunden besonders verständlich präsentieren soll und darauf setzt, dass viel vor Ort ausprobiert werden kann.



Beim Preis hingegen will Coolblue nicht zwangsweise ganz unten mitspielen. Die neuen Standorte und der Fokus auf persönlichen Service lasse das auch kaum zu. Wer bei Coolblue kauft, sollte also nicht mit Kampfpreisen rechnen.

