Perfekt für Gartenpartys: Dieser Bluetooth-Lautsprecher bietet starken Klang und ist gerade radikal reduziert

Sucht ihr einen Bluetooth-Lautsprecher, der mit gutem Klang, Lichteffekten und einem fairen Preis überzeugt? Dann könnte das aktuelle Amazon-Angebot für den Soundcore Boom 2 genau das Richtige für euch sein. Der Lautsprecher bietet starke Leistung und ist dabei deutlich günstiger als vergleichbare Modelle etablierter Marken wie Bose, Teufel oder JBL. Hier die Details.

Wenn ihr auf der Suche nach einem robusten und leistungsstarken Bluetooth-Lautsprecher seid, könnte das aktuelle Angebot von Amazon interessant für euch sein: Der Soundcore Boom 2 ist derzeit für 89,99 Euro statt 129,99 Euro UVP erhältlich (Angebot bei Amazon ansehen). Damit spart ihr rund 40 Euro und bekommt einen Lautsprecher, der vor allem in Sachen Klangqualität und Outdoor-Tauglichkeit punkten kann.

Was kann der Soundcore Boom 2?

Satter Klang mit kräftigem Bass

Sehr lange Akkulaufzeit & bunte LED-Beleuchtung

Mit knapp 2 Kilogramm nicht ganz handlich

Der Soundcore Boom 2 überzeugt durch einen satten Klang, der speziell für den Einsatz im Freien optimiert wurde. Die BassUp-Technologie sorgt laut Hersteller auch bei hoher Lautstärke für druckvollen und klaren Bass. Ein zusätzliches Highlight: Die integrierte LED-Beleuchtung, die eure Musik mit stimmungsvollen Lichteffekten untermalt. Damit eignet sich der Lautsprecher gut für Gartenpartys, Ausflüge oder entspannte Abende.

Was den Soundcore Boom 2 besonders praktisch macht, ist seine Wasserfestigkeit nach IPX7-Standard. Ihr könnt ihn also bedenkenlos bei Regen, am Pool oder sogar im Badezimmer nutzen. Auch die Verarbeitung ist robust, sodass er kleinere Stöße und Stürze problemlos wegsteckt.

Mit einer Akkulaufzeit von bis zu 20 Stunden spielt der Soundcore Boom 2 problemlos einen ganzen Tag durch. Zudem könnt ihr ihn per Soundcore-App steuern und den Sound über einen Equalizer an eure Vorlieben anpassen. Auch Firmware-Updates lassen sich so bequem einspielen – ein Feature, das nicht jeder Bluetooth-Lautsprecher in dieser Preisklasse bietet.

Lohnt sich der Kauf des Bluetooth-Lautsprechers bei Amazon?

Die Kunden bei Amazon sind überzeugt und vergeben besonders gute 4,7 von 5 Sternen bei über 3.700 Bewertungen. Besonders gelobt werden der gute Klang und die hochwertige Verarbeitung. Für 89,99 Euro bekommt ihr mit dem Soundcore Boom 2 einen zuverlässigen Lautsprecher, der sich sowohl für den Innen- als auch den Außeneinsatz eignet. Die Kombination aus gutem Klang, langer Akkulaufzeit und robustem Design macht ihn zu einem echten Allrounder. Wenn ihr euch das Angebot sichern wollt, solltet ihr schnell sein – wie lange der Rabatt gilt, ist nicht bekannt.

