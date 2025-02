Scam-Quiz: Kennt ihr alle Betrugsmaschen?

Die digitale Welt und das Netz bergen einige Gefahren. Von Phishing-Mails bis hin zu mehrmonatigem Vertrauensaufbau – die Cyberkriminellen werden nie müde für neue Strategien. Bist du ein Sicherheitsexperte und kennst jeden Trick oder kannst du noch was bei dem Thema lernen? Finden wir es heraus.

In diesem Quiz tauchen wir in die Welt der Cybersicherheit ab. Wir beschreiben die gängigen Tricks und Maschen, wie Betrüger an deine Daten oder Geld kommen, und du musst uns den passenden Namen dazu nennen. Viel Spaß!