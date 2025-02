Vorwahl +372 ruft an: Welches Land? Achtung bei Anrufen!

Jede Telefonnummer beginnt mit einer spezifischen Ländervorwahl. Daran erkennt man, aus welchem Land der Anruf stammt. Die Vorwahl +372 gehört zu Estland. Was könnte hinter solchen Telefonaten stecken?

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Vorwahl +372 ruft an? Nicht sofort rangehen oder zurückrufen!

In der heutigen Zeit kommt es oft vor, dass man von unbekannten Nummern angerufen wird – nicht nur auf dem klassischen Telefon, sondern auch über Messenger-Dienste wie WhatsApp. Falls ihr einen Anruf von einer unbekannten +372-Nummer erhaltet, solltet ihr vorsichtig sein und nicht unüberlegt zurückrufen!

Ein unbekannter Anruf aus Estland? So sieht die Vorwahl aus. (© Screenshot GIGA)

Anzeige

Die Vorwahl +372 oder auch 00372 gehört zu Estland. Auf den ersten Blick ähnelt sich der deutschen Vorwahlgasse 0372, zu der einige sächsische Städte wie Claußnitz, Limbach-Oberfrohna und Mittweida gehören. Es gibt Berichte über betrügerische Anrufe, die mit dieser Ländervorwahl getätigt werden. Falls ihr also niemanden kennt, der sich in dem Land befindet, nehmt das Telefonat nicht an.

Im Video erklären wir, was ihr allgemein gegen Spam-Anrufe machen könnt und wie ihr unbekannte Anrufer blockiert:

SPAM-Anrufe erkennen, abwehren und blockieren Abonniere uns

auf YouTube

Vorsicht bei Anrufen mit Vorwahl +372!

Oft handelt es sich bei unbekannten Anrufen aus dem Ausland um sogenannte „Ping“-Anrufe. Dabei klingelt das Telefon nur kurz, um den Angerufenen zum Rückruf zu verleiten. Wer zurückruft, könnte mit hohen Gebühren überrascht werden oder in eine Betrugsmasche geraten:

Kostenfalle: Rückrufe auf bestimmte +372-Nummern können hohe Gebühren verursachen. Die Anrufer versuchen, euch möglichst lange am Telefon zu halten, um Kosten für euch zu erzeugen.

Rückrufe auf bestimmte +372-Nummern können hohe Gebühren verursachen. Die Anrufer versuchen, euch möglichst lange am Telefon zu halten, um Kosten für euch zu erzeugen. Datenklau: Manche Betrüger geben sich als seriöse Institutionen aus und versuchen, persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum oder sogar Bankverbindungen zu erfragen. Gebt niemals vertrauliche Informationen am Telefon weiter!

Manche Betrüger geben sich als seriöse Institutionen aus und versuchen, persönliche Daten wie Name, Geburtsdatum oder sogar Bankverbindungen zu erfragen. Gebt niemals vertrauliche Informationen am Telefon weiter! Scam-Calls: Einige Kriminelle täuschen vor, von bekannten Unternehmen oder Behörden zu sein. Sie wollen euch zum Beispiel ein Abonnement aufdrängen oder euch zu Zahlungen überreden.

Anzeige

Auch andere internationale Vorwahlen können gefährlich sein. Wer zum Beispiel einen Anruf mit +44, +257 oder +52 erhält, sollte ebenfalls skeptisch sein.

Was tun bei verdächtigen Anrufen aus Estland?

Nicht jeder Kontaktversuch aus Estland ist betrügerisch. Falls ihr dort Bekannte oder geschäftliche Kontakte habt, kann es sich um einen legitimen Anruf handeln. Seid aber vorsichtig, wenn:

Ihr keinen Bezug zu Estland habt.

Der Anruf nur kurz klingelt und dann abbricht.

Ihr nach persönlichen oder finanziellen Daten gefragt werdet.

Ihr unter Druck gesetzt werdet, sofort zu handeln.

Wenn ihr einen verdächtigen Anruf mit der Vorwahl +372 erhaltet, solltet ihr nicht zurückrufen. Blockiert die Nummer und meldet sie eurem Telefonanbieter. Im Zweifelsfall kann eine kurze Online-Suche helfen, um herauszufinden, ob andere Nutzer bereits von dieser Nummer gewarnt haben.

Anzeige

Fremde Nummern rufen an? Ganz ehrlich, wenn ich einen Anruf erhalte und die Nummer bei mir nicht gespeichert ist, gehe ich nicht mehr ans Telefon, sondern schaue erst bei Google & Co, wer dahinterstecken könnte. Zahnärzte, Handwerker und andere seriöse Anrufer werden sicherlich einen Eintrag in den Google-Ergebnissen haben. Wenn die Nummer unbekannt bleibt und es sich vor allem herausstellt, dass sie aus dem Ausland stammt, ignoriere ich den Anruf. Ist es ein wichtiges Anliegen, gibt es ja immer noch die Mailbox. Martin Maciej

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.