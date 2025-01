Wann ist Fronleichnam 2025 in Deutschland?

Bald ist wieder Fronleichnam und viele wissen, dass dort einige Bundesländer frei haben. Die Frage ist wann? Aber nur wenige wissen, dass wir den Tag zur falschen Zeit feiern, nämlich erst nach Ostern. Im Artikel lest ihr die Bedeutung des Feiertags, wann und warum Fronleichnam überhaupt ist.

Erfahre mehr zu unseren Affiliate-Links Symbol gekennzeichnet. Wenn du über diese Links einkaufst, erhalten wir eine Provision, die unsere redaktionelle Arbeit unterstützt. Der Preis für dich bleibt dabei unverändert. Diese Affiliate-Links sind durch einSymbol gekennzeichnet. Mehr erfahren.

Anzeige

Fronleichnam ist am 19.06.2025. Der Tag hat religiösen Hintergrund und ist ein katholischer Feiertag. Arbeitnehmer haben in den Ländern an Fronleichnam dann frei. Welche das sind, lest ihr weiter unten. Ob die Geschäfte an Fronleichnam geöffnet sind, erfahrt ihr hier:

Der Tag bedeutet übersetzt etwa „Leichnam Gottes“ oder „Leichnam des Herrn“ und richtet sich an das letzte Abendmahl von Jesus Christus und seinen Jüngern. Dieses fand statt, bevor Jesus gekreuzigt wurde. Und hier könnt ihr nun vielleicht schon erahnen, warum der Tag von der Kirche erst nach Ostern, also nach seiner Auferstehung, gefeiert wird.

Fronleichnam-Kalender 2025

Fronleichnam findet immer am Donnerstag statt. Hier seht ihr die Datumsangaben für die nächsten Jahre:

Fronleichnam 2025 19.06.2025 (Donnerstag) Fronleichnam 2026 04.06.2026 (Donnerstag) Fronleichnam 2027 27.05.2027 (Donnerstag)

Anzeige

Was bedeutet Fronleichnam?

Das Wort „Fronleichnam“ setzt sich aus dem altdeutschen Wort „Fron“ und „Leichnam“ zusammen. „Fron“ stammt vom Wort „Fro“, was „Herr“, „Gott“ beziehungsweise auch „Christus“ bedeutet. Im Gegensatz zu „Leiche“ bezeichnet das Wort „Leichnam“ ausschließlich menschliche Verstorbene. Fronleichnam bedeutet also „Leichnam des Herrn“ / „Leichnam Gottes“. Auch gemeint ist etwa beim Frondienst – also beim Gottesdienst – die Hostie, die auch mit den Worten „Der Leib Christi“ begleitet wird. Daher heißt im Englischen der Tag des Fronleichnam nach der lateinischen Bezeichnung „Corpus Christi“.

Anzeige

Katholischer Feiertag

Fronleichnam bedeutet „Leichnam des Herrn“

Der Feiertag ist immer am Donnerstag, am 60. Tag nach Ostersonntag

Fronleichnam fällt frühestens auf den 21. Mai und spätestens auf den 24. Juni

Fronleichnam ist nicht in allen Ländern ein gesetzlicher Feiertag

Fronleichnam bezieht sich auf das letzte Abendmahl von Jesus (© picture-alliance/MAXPPP)

Fronleichnam: Wer hat frei?

Die katholische Kirche feiert mit Fronleichnam die Gegenwart von Jesus Christus in Form einer heiligen Messe, oft auch an öffentlichen Plätzen mit geschmückten Straßenzügen. Die Feier bezieht sich dabei auf das letzte Abendmahl von Jesus und seinen Jüngern, das laut niedergeschriebener Geschichte einen Tag vor seiner Kreuzigung stattfand.

Aus Respekt vor diesem Tag, wird Fronleichnam daher nicht chronologisch gefeiert, also nicht vor Ostern. Stattdessen wird Fronleichnam erst 60 Tage nach Ostern gefeiert.

Fronleichnam ist gesetzlicher Feiertag in:

Baden-Württemberg

Bayern

Hessen

Nordrhein-Westfalen

Rheinland-Pfalz

Saarland

Sachsen (nur in bestimmten Regionen)

Thüringen (nur in bestimmten Regionen)

Und in einigen Gemeinden mit überwiegend katholischer Bevölkerung

Kennst du die Bedeutung der deutschen Feiertage?

Hat dir der Beitrag gefallen? Folge uns auf WhatsApp und Google News und verpasse keine Neuigkeit rund um Technik, Games und Entertainment.