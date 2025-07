Wenn ihr gerne auf dem Sofa nascht, ist dieses Ikea-DIY ein Game-Changer

Ein entspannter Filmabend auf dem Sofa, aber die Snacks stehen zu weit weg? Dieses Ikea-DIY verschafft Abhilfe.

Entspannter Abend auf dem Sofa

Ihr habt euch für einen Film oder ein Videospiel entschieden, um den restlichen Abend oder Tag auf dem Sofa zu verbringen. Die Kissen liegen gemütlich an ihrem Platz und auch die passenden Snacks sind griffbereit. Doch das Halten der Schüssel mit den Snacks und sich nach vorne beugen, um an den dampfenden Kakao oder Tee zu kommen, ist störend.

Doch keine Sorge: Auf Instagram haben wir einen großartigen Ikea-Hack gefunden, der dieses nervige Problem im Handumdrehen beseitigt.

Ikea-DIY mit zwei Tabletts

Die Instagram-Userin @kjg_home hat in einem kurzen Reel eine einfache, aber geniale Idee mit ihrer Community geteilt. Dafür hat sie sich ein Tablett-Set von Ikea geschnappt und in kürzester Zeit einen Couchtisch daraus kreiert. Dazu „zerbrach“ sie das kleinere der beiden Tabletts und klebte es als Standfuß an die Unterseite des größeren Tabletts.

Das benötigt ihr für den Hack

Ihr braucht das Zweierset SMÖRLING von Ikea, das aus Buchenholz gefertigt ist (bei Ikea ansehen). Das Set besteht aus zwei Holztabletts in unterschiedlichen Größen. Für die Umsetzung empfiehlt es sich, vom kleineren Tablett ein Stück abzutrennen. Das größere dient als Tischplatte dient.

SMÖRLING Tablett 2er-Set Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 07:47 Uhr

Ihr könnt das verkleinerte Tablett mit einem starken Klebstoff sicher an der Unterseite des größeren Brettchens fixieren. Eine Wahl wäre der Ponal Express Holzleim, der sich durch seine kurze Trocknungszeit und transparente Aushärtung auszeichnet (bei Amazon ansehen).

Ponal Express Holzleim Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 11:05 Uhr

Alternative Herangehensweise

Fühlt ihr euch mit einer Befestigung durch Kleber nicht ganz wohl? So erging es auch der Instagram-Nutzerin @wiebkelea. Anstelle von Holzleim oder Sekundenkleber entschied sie sich dafür, schmale Winkel in Kombination mit doppelseitigem Klebeband zu verwenden.

Eine gute Alternative zum Holzleim stellt hochwertiges doppelseitiges Klebeband dar. Das Klebeband von Art3d hat eine Breite von 1,3 cm (bei Amazon ansehen) und passt damit gut zur Höhe des Tabletts.

Doppelseitiges Klebeband Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 10:17 Uhr

Die schwarzen L-Form-Winkelverbinder von BELIHOME bieten ihr eine praktische Möglichkeit (bei Amazon ansehen). Durch ihr schlankes Design sind sie so unauffällig, dass sie kaum ins Auge fallen.

L-Form-Winkelverbinder, schwarz Preis kann jetzt höher sein. Preis vom 05.07.2025 08:12 Uhr

Mit einer Länge von 1,6 cm sind die beigelegten Schrauben kurz genug, um die 3 cm dicken Ikea SMÖRTLING Tabletts nicht zu durchdringen. Insbesondere dann, wenn ihr zusätzlich das Nano-Tape zwischen Winkel und Tablett einsetzt.

Alternativ besteht auch die Option, die Winkel mit dem Ponal Express Holzleim zu kombinieren. Damit habt ihr ganz einfach einen DIY-Couchtisch geschaffen, der für noch mehr Wohlfühlen sorgt.

