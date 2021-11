Mit Call of Duty: Vanguard kehrt die Reihe zu den thematischen Wurzeln zurück. Für die Kampagne bedeutet das eine gelungene Inszenierung bereits bekannter Bilder. CoDs Herzstück, der Multiplayer, hingegen kann mit echten Vorzügen glänzen.

Hinweis: Dieser Test zu Call of Duty: Vanguard enthält noch keine abschließende Wertung und keine detaillierte Auseinandersetzung mit dem Multiplayer. Es gab vor dem Launch keine adäquate Möglichkeit, den Multiplayer so zu testen, wie ihr ihn dann im Spiel vorfinden würdet. Den vollwertigen Test liefern wir natürlich so schnell wie möglich nach.

Ist das Jahr schon wieder rum? Call of Duty: Vanguard löst Vorgänger Black Ops Cold War nicht nur mit einen deutlich kürzeren Namen ab, sondern wechselt auch wieder in den 2. Weltkrieg. Wie gewohnt bekommt ihr eine bombastische Singleplayer-Kampagne, einen endlosen Zombie-Modus und den Kern eines jeden CoDs, den Multiplayer. Während die ersten beiden Modi recht dünn ausfallen, ist der Multiplayer inhaltlich und auch spielerisch (vorläufig) eine echte Wucht.

Vanguards Kampagne: Nazis machen Nazi-Sachen

In Vanguard erlebt ihr die Geburt der Spezialeinheiten und schlüpft im Verlauf der Geschichte in die Rollen von insgesamt vier unterschiedlichen Charaktere, die alle ein paar spielerische Eigenheiten mitbringen. Die erste Mission von Anführer Arthur Kingsley scheitert allerdings, was zur Gefangennahme von ihm und seinem Team führt. Während der Verhöre erfahrt ihr durch Missionen die Hintergrundgeschichte vom britischen Soldaten Kingsley, der sowjetischen Scharfschützin Polina Petrova, dem amerikanischen Piloten Wade Jackson und dem australischen Sprengstoffexperten Lucas Riggs. Entsprechend dieser Beschreibungen fällt auch immer ein Teil der Missionen der einzelnen vier Charaktere aus.

Bei den Antagonisten handelt es sich um den GESTAPO-Direktor Hinrich Freisinger, der herauszufinden versucht, was die Alliierten über sein geheimes Projekt Phoenix wissen. Während der Verhöre durch den Spezialisten Jannick Richter stellt sich heraus, dass das es unter den Nazis eine Verschwörung gibt.

Die Kampagne ist gewohnt gut inszeniert und fängt an vielen Stellen die Atmosphäre und damit den Schrecken des Krieges gut ein. Grafisch glänzt die Kampagne von den Zwischensequenzen bis zu den Waffenanimationen. Der hohe Detailgrad trägt stark zu Immersion bei. Gepaart mit der tollen Soundkulisse ist auch diese CoD-Kampagne ein echtes Erlebnis.

Leider ist die gelungene Inszenierung ein sehr kurzes Vergnügen. Außerdem gibt die Geschichte nicht viel her. Die meiste Zeit spielt ihr die Einzel-Missionen der vier Hauptcharaktere, von denen ihr keinen in der Kürze so richtig kennenlernt. Von der Geburt der Spezialeinheiten erfahrt ihr auch recht wenig, denn die Geschichte, wie die vier zusammengefunden haben, bleibt euch Vanguard nämlich schuldig. Gleiches gilt für die Motivation der Antagonisten. Die wollen am Ende des Krieges ihre eigene Haut retten, Projekt Phoenix schützen und machen dafür eben die klassischen Nazi-Sachen. Sie drohen, foltern und versuchen sich in Psycho-Spielchen, während sie rauchen.

Kleiner Spoiler: Was konkret dieses Geheimprojekt ist, erfahrt ihr schlichtweg nicht. Am Ende stoßt ihr auf jede Menge Akten, in denen von Orten überall auf der Welt die Rede ist, an denen Nazis Nazi-Sachen machen wollen und in dem Moment, in dem ihr denkt, dass es jetzt richtig losgeht, startet der Abspann. Die ganze Kampagne ist eine viel zu lange Exposition für eine Geschichte, die ihr nicht erleben werdet.

Unterm Strich habt ihr das alles schon mal gesehen. Dass ihr das alles vermutlich selten so schön gesehen habt, kann darüber auch nur bedingt hinwegtrösten. So schön die Atmosphäre auch ist und so mitreißend die Inszenierung wirkt, baut die Geschichte etwas auf sehr dünnen Beinen auf, das es am Ende gar nicht gibt. Die spannende Narrative, die Cold War nutzte, lässt Vanguard leider vermissen.

Vanguards Zombie-Modus: Inhaltlich kurz, aber wenigstens frisch

Der Koop-Zusatz für ein Call of Duty ist in der Regel der Zombie-Modus. In Vanguard erzählt dieser die Vorgeschichte zu den Dark-Aether-Geschehnissen aus Black Ops Cold War. Beim Gameplay gibt es aber doch einige Unterschiede. Der Zombie-Modus besitzt nun so was wie Rogue-like-Elemente. Von einem Hub aus in Stalingrad startet ihr durch Portale verschiedene Aufgaben auf anderen Maps. Nach erfolgreichem Abschluss kehrt ihr zum Hub zurück, schaltet dadurch neue Areale frei und könnt dort eure Waffen aufwerten, Ausrüstung craften und euch mit Perks ausstatten.

Allerdings gibt es insgesamt nur drei Arten von Portalen und auch nur drei Gegnertypen. Ihr habt nach etwa einer Stunde inhaltlich so ziemlich alles gesehen. Danach könnt ihr die immer schwerer werdenden Portale natürlich in einem endlosen Loop wiederholen, bis euer Team tot ist oder ihr das Portal für den Ausstieg aktiviert.

Bis zum Start der ersten Season am 2. Dezember wird das alles sein, was der Zombie-Modus zu bieten hat. Zwar funktioniert die Hub-Mechanik gut und das Gameplay selbst macht Spaß, es wird nur eben schnell sehr eintönig.

Vanguards Multiplayer: Großer Umfang birgt großes Potenzial

Da der Multiplayer das Herzstück eines jeden Call of Duty ist, möchte ihr dazu erst nach ausreichender Spielzeit eine Bewertung vornehmen. Mit 20 Maps, dem neuen Champion-Hill-Modus und einem Fortschrittssystem, das nun sogar die Operator mit einschließt, bietet der Multiplayer einen wirklich großen Umfang. Viele Kritikpunkte aus der Beta scheinen ebenfalls behoben worden zu sein und so bin ich gespannt, wie sich das Potenzial des Multiplayers entfalten wird.

Test-Fazit

Ein abschließendes Gesamtfazit inklusive Wertung könnt ihr in den kommenden Tagen erwarten. Bis jetzt machen Kampagne und Zombie-Modus einen guten Gesamteindruck, sind aber sehr kurz geraten. Wie bei Call of Duty üblich steht und fällt die Qualität des Spiels mit dem Multiplayer.

Call of Duty: Vanguard ist ab dem 5. November 2021 für PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox und PC erhältlich und bietet für die Multiplayer-Modi Crossplay an.

