Natürlich könnt ihr weiterhin in Call of Duty: Warzone 2 eure eigenen Waffen und Loadouts kaufen beziehungsweise erspielen. Im Folgenden verraten wir euch die besten Waffen mit ihren jeweiligen Aufsätzen.

Call of Duty: Modern Warfare 2 (2022) Facts

Meta-Waffen in Warzone 2 Season 4

Wichtiger Hinweis: Im Folgenden verraten wir euch die derzeit besten Waffen in Warzone 2 Season 4. Wir beschränken uns hierbei auf die Meta-Waffen und listen deswegen nur die wichtigsten Gewehre auf. In Season 4 gab es ein Update, das die Lebenspunkte und die Rüstungspunkte verändert hat. Wundert euch also nicht über die etwas längere TTK.

Beachtet jedoch, dass nicht nur die TTK über die besten Waffen in Warzone 2 entscheidet. Werte wie Präzision, Rückstoßkontrolle und Reichweite sind manchmal wichtiger als eine niedrige TTK. Ebenso sollte euer eigener Spielstil eine Rolle bei eurer Auswahl der Waffen spielen.

Die besten MPs (Maschinenpistolen) in Warzone 2 Hinweis: Sobald der Gegner weiter als 30 Meter entfernt ist, solltet ihr auf eine andere Waffe wechseln und keine Maschinenpistole mehr verwenden. Die Lachmann-MP ist weiterhin aus der Meta nicht wegzudenken. Benutzt folgende Aufsätze: Mündung: -

Lauf: L38 Falcon 226mm

Laser: 1MW Schnellfeuer-Laser

Visier: -

Schaft: FT Mobile-Schaft

Unterlauf: -

Munition: -

Magazin: 50-Schuss-Trommel

Griff: Lachmann TCG-10 So sollte euer Lachmann-MP in Season 4 ausgestattet sein. (Bildquelle: Screenshot GIGA) Die Vaznev-9k gehört weiterhin zu den besten Waffen in Warzone 2. Verwendet folgende Aufsätze: Mündung: -

Lauf: KAS-1 254mm

Laser: Schlager PEQ Box IV

Visier: -

Schaft: Otrezat-Schaft

Unterlauf: -

Munition: -

Magazin: 45-Schuss-Magazin

Griff: Demo-X2-Griff Stattet euer Vaznev-9k mit diesen Aufsätze aus. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die besten Kampfgewehre

Seit dem das Cronen Squall im Spiel ist, gehört es zu den besten Waffen in Warzone 2. Benutzt die folgenden Aufsätze:

Mündung: Sakin Tread-50

Lauf: HR6,8-Lauf

Laser: -

Visier: Zielhilfen-V4

Schaft: -

Wangenerhöhung:

Unterlauf: FTAC Ripper 56

Munition: -

Magazin: 50-Schuss-Trommel

Griff: -

Das Cronen Squall sollte diese Aufsätze haben. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Neben dem Cronen Squall könnt ihr aber auch das TAQ-V als Option für lange Distanzen benutzen. Verwendet beim TAQ-V folgende Aufsätze:

Mündung: ZLR Talon 5

Lauf: -

Laser: -

Visier: Zielhilfen-V4

Schaft: -

Unterlauf: FTAC Ripper 56

Munition: 7,62 Hochgeschwindigkeit

Magazin: 50-Schuss-Trommel

Griff: -

Benutzt für das TAQ-V in Season 4 diese Aufsätze. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die besten leichten Maschinengewehre (LMGs) in Warzone 2

Das HCR 56 gehört zu den besten LMGs, benutzt folgende Aufsätze:

Mündung: Harbinger D20

Lauf: FTAC Hornet 20″-Lauf

Laser: -

Visier: Zielhilfen-V4

Schaft: -

Wangenerhöhung:

Unterlauf: FTAC Ripper 56

Munition: 5,56 Hochgeschwindigkeit

Magazin: -

Griff: -

Euer HCR 56 sollte in Season 4 diese Aufsätze haben. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Falls euch das HCR 56 nicht liegen sollte, könnt ihr aber auch das 556 Icarus benutzen. Verwendet folgende Aufsätze:

Mündung: Harbinger D20

Lauf: -

Laser: -

Visier: Zielhilfen-V4

Schaft: -

Unterlauf: FTAC Ripper 56

Munition: 5,56 Hochgeschwindigkeit

Magazin: -

Griff: Sakin ZX-Griff

Wenn ihr das 556 Icarus benutzt, solltet ihr diese Aufsätze verwenden. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Die Loadouts stammen vom „CoD-Professor“ JGOD. Falls ihr noch einen genaueren Eindruck der Setups haben wollt, solltet ihr euch sein dazugehöriges Video anschauen:

