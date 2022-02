In Dying Light 2: Stay Human findet ihr an jeder Ecke Waffen, die allerdings alle eine begrenzte Haltbarkeit besitzen. Ist diese verbraucht, wird die Waffe unwiderbringlich zerstört. Kann man also irgendwie seine Lieblingswaffen reparieren? Im Guide verraten wir, ob und wie das funktioniert.

Dying Light 2 Facts

Waffen reparieren in Dying Light 2: Geht das?

Jede Waffe in Dying Light 2 besitzt einen Haltbarkeitsbalken, der im Inventar zusätzlich mit einer Nummer direkt unter dem Schadenswert dargestellt wird. Ist die Haltbarkeit aufgebraucht, wird die Waffe zerstört und verschwindet gänzlich aus eurem Inventar. Es gibt dann keine Möglichkeit mehr, sie zu reparieren.

Allgemein gibt es im Spiel keine Reparaturmöglichkeit für Waffen! Früher oder später werden also auch eure wertvollsten und seltensten Waffen durch Gebrauch zerstört. Ihr könnt diesen Prozess allerdings verlangsamen und die Haltbarkeit durch Mods teilweise wiederherstellen!

Waffen-Haltbarkeit mit Mods wiederherstellen

Um die Lebensdauer von Waffen über Mods zu verlängern, muss die entsprechende Waffe logischerweise über Mod-Slots verfügen. Im Waffen-Icon erkennt ihr das an den kleinen Kreisen rechts oben. Beachtet dabei, dass besonders schwache Waffen zu Spielbeginn keine Mod-Slots besitzen. Für diese solltet ihr aber ohnehin keine Mods verschwenden.

Drückt im Inventar bei der jeweiligen Waffe die Taste zum Modifizieren und wählt eine entsprechende Mod zum Ausrüsten aus. Im Vorschaubildschirm rechts seht ihr dann auch schon, wie viel Haltbarkeit durch die Modifizierung wiederhergestellt wird.

Mods könnt ihr euch auch selber herstellen, wenn ihr euch die entsprechenden Rezepte bei Meisterhandwerkern besorgt. Da sie recht teuer in der Herstellung sind, solltet ihr euch die Mods für eure Lieblingswaffen aufheben. Beachtet dabei auch, dass eine angebrachte Mod nicht wieder entfernt oder getauscht werden kann.

Tipps für die Waffenreparatur

benutzt sie zunächst eine Weile, bis die Haltbarkeit fast aufgebraucht ist. Bringt dann nur eine Mod an und benutzt sie erst wieder eine Weile, bevor ihr weitere Mods anbringt. Auf diese Weise holt ihr die maximale Haltbarkeit heraus. Besonders die seltenen Artefakt-Waffen später im Spiel besitzen mehrere Mod-Slots, bei denen ihr diese Taktik anwenden solltet. Es gibt auch spezielle Griff-Mods im Spiel, die euch bei jedem Schlag weniger Haltbarkeit verlieren lassen. Durch diese erhöht ihr die Lebensdauer zusätzlich. Montiert diese also am besten als erstes an eure Lieblingswaffen. Ihr könnt diese und andere Mods auch noch bis zu 8-mal bei Meisterhandwerkern verbessern!

Hebt euch eure Mods für die Waffen im Endgame auf. Bis dahin werdet ihr ohnehin ständig neue Waffen finden, für die sich die Verlängerung der Haltbarkeit nicht wirklich lohnt.

Habt ihr noch Fragen zur Haltbarkeit und der Waffenreparatur in Dying Light 2? Dann schreibt es uns in den Kommentaren!