Subnautica - Below Zero: Schneepirscherfell finden

Bei Subnautica: Below Zero geht es vor allem um eines: Rohstoffe sammeln. Doch manche findet ihr nur besonders schwer. Für das Fell eines Schneepirschers müsst ihr euch allerdings nicht direkt in Gefahr begeben. Wir verraten euch, wie ihr sicher an das Schneepirscherfell kommt.

Anzeige

Das Fell des Pirschers benötigt ihr, um euch einen wärmenden Anzug herzustellen. Dadurch müsst ihr euch bei Minusgraden nicht mehr so oft externe Wärmequellen suchen. Kein Wunder, dass ihr diesen Gegenstand möglichst schnell in eurem Inventar haben wollt. Habt ihr also den Blueprint des Anzuges, dann gibt es zwei Wege, um an das Material zu gelangen.

Methode 1: Schneepirscherfell in Höhlen finden

Wenig überraschend kann man das Fell in Höhlen finden, in denen sich die Pirscher wohl gelegentlich zur Ruhe betten. Es ist also ähnlich wie mit den Pirscherzähnen im ersten Subnautica. Diese wurden von den fischigen Namensvettern gelegentlich einfach fallengelassen – besonders, wenn sie auf Metall herumbissen.

Anzeige

Also auf zu festem Boden bei Glacial Basin. Dort treiben sich die gefährlichen Tiere herum. Geht den Pirschern lieber aus dem Weg und durchsucht deren Höhlen. Falls ihr dabei einfach kein Glück habt, dann haben wir noch eine weitere Methode für euch.

Methode 2: Direkt vom Pirscher stehlen

Für diese Methode benötigt ihr den Spionage-Pinguin. Denn mit diesem könnt ihr dem Tier direkt etwas Fell entwenden. Sobald ihr also einen Schneepirscher entdeckt, schickt ihr euren treuen Roboter-Freund los und nähert euch dem wilden Jäger. Seid ihr nah genug dran, dann habt ihr die Option, das Fell von ihm einzusammeln.

Anzeige

Doch damit habt ihr es noch nicht im Inventar. Jetzt müsst ihr das Item aus dem Frachtraum eures ferngesteuerten Pinguins herausholen und dann schnell die Flucht ergreifen – lasst euch nicht vom Pirscher erwischen!

Subnautica - Below Zero: Das neue "Seaworthy-Update" ist raus!

Den Anzug-Bauplan finden und herstellen

Den Bauplan für den schützenden Anzug findet ihr ebenfalls bei Glacial Basin. Zu ihm gehören noch ein Helm und Handschuhe. Alles erhaltet ihr durch das Scannen des Anzuges im Phi Robotics Center. Für alle drei Teile benötigt ihr sowohl Fell als auch Fasergewebe. Letzteres stellt ihr aus abgeschnittenem Seegras her. Dann geht es an den Fabrikator und schon habt ihr euren schicken neuen Anzug.