In FIFA 22 könnt ihr euch mit den Squad Battles Belohnungen in FUT ergattern. Im Folgenden listen wir euch alle Rewards auf und erklären euch, wie die Squad Battles ablaufen.

So funktionieren die Squad Battles in FIFA 22

Neben den Division Rivals Belohnungen könnt ihr euch zusätzliche Rewards durch die Squad Battles in FIFA Ultimate Team erspielen. Wenn ihr alle Trophäen und Erfolge in FIFA 22 erspielen wollt, kommt ihr übrigens nicht an FUT vorbei.

Bei den Squad Battles handelt es sich um den Offline-Modus in FUT, bei dem ihr also gegen die KI spielt. Als Gegner fungieren dabei unterschiedliche Mannschaften, die sich in ihrem Schwierigkeitsgrad unterscheiden. Ihr könnt gegen Top-Teams oder gegen schwächere Mannschaften antreten. Zudem variiert die Chemie innerhalb der unterschiedlichen Teams. Je nachdem, wie viele Siege ihr sammelt und wie gut ihr in den jeweiligen Matches spielt, bekommt ihr mehr oder weniger Battle-Punkte.

Je höher ihr am Ende der Woche in der Rangliste abschließt, desto bessere Belohnungen erhaltet ihr.

Wichtig: Nur die ersten 40 Wochenpartien der Squad Battles zählen in eure Ranglisten-Bilanz. Danach könnt ihr nur noch Münzen verdienen und müsst auf den nächsten Wettbewerbs-Start warten.

Wenn euch die Spiele gegen die KI zu langweilig sein sollten, könnt ihr euch auch per Co-Op mit Freunden vereinigen. Allerdings bekommt ihr nur Battle-Punkte, so lange keiner von euch die ersten 40 Spiele erreicht hat. Außerdem muss euer Freund auf der selben Plattform spielen wie ihr, denn es gibt in FIFA 22 kein Crossplay.

Wann kommen die Squad Battles Belohnungen?

Euer Fortschritt in den Squad Battles wird jede Woche sonntags um 10 Uhr zurückgesetzt, daraufhin könnt ihr eure Belohnungen abholen. Falls ihr eure Rewards nicht sofort erhaltet, können Server-Probleme oder unvorhergesehene Updates der Grund dafür sein. Dann müsst ihr euch einfach nur etwas in Geduld üben, sie sind nicht verloren.

Alle Squad Battles Rewards im Überblick

In der folgenden Übersicht listen wir euch alle Belohnungen der Squad Battles auf:

Alle Belohnugen in Squad Battles Bronze

Ränge Belohnungen Bronze 3 Premium Leihspieler-Belohnungs-Pack Bronze 2 Gold-Pack Bronze 1 Gold-Packs, 500 Münzen

Alle Belohnugen in Squad Battles Silber

Ränge Belohnungen Silber 3 1 Premium Gold-Pack, 1 Gold-Pack, 1000 Münzen Silber 2 2 Premium Gold-Packs, 1 Gold-Pack, 2000 Münzen Silber 1 2 Jumbo Premium Gold-Packs, 4000 Münzen

Alle Belohnugen in Squad Battles Gold

Ränge Belohnungen Gold 3 1 Premium Gold-Pack, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 5000 Münzen Gold 2 1 Premium Gold-Pack, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 6000 Münzen Gold 1 1 Prime Gemischte-Spieler-Pack, 1 Prime-Electrum-Spieler-Pack, 1 Jumbo Premium Gold-Pack, 8000 Münzen

Alle Belohnugen in Squad Battles Elite

Ränge Belohnungen Elite 3 2 Seltene Electrum Spieler-Packs, 1 Prime-Gemischte-Spieler-Pack, 8000 Münzen Elite 2 2 Electrum-Spieler-Packs, 1 Premium Goldspieler-Pack, 14.000 Münzen Elite 1 2 Seltene Spieler-Packs, 26.000 Münzen

Alle Belohnugen in Squad Battles Top 200