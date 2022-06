Die DFL hat eSports in den Statuten der Bundesliga verankert. Ab der Saison 2023/24 werden alle Clubs dazu verpflichtet, an der Virtual Bundesliga teilzunehmen und mit einem eigenen FIFA-Team anzutreten.

FIFA 22 Facts

Das Thema eSports wird in Zukunft einen deutlich höheren Stellenwert in der Fußball-Bundesliga einnehmen: Die Deutsche Fußball Liga hat bekannt gegeben, dass in Zukunft alle Clubs der ersten und zweiten Bundesliga ein eSports-Team stellen und an dem Wettbewerb der Virtual Bundesliga teilnehmen werden. Für manche Clubs bedeutet dies, dass sie bis dahin eine neue Infrastruktur aufbauen müssen.

FIFA: Teilnahme an eSports-Wettbewerb verpflichtend

Ab der Saison 2023/2024 sollen alle 36 Vereine der ersten und zweiten Bundesliga eine eSports-Abteilung unterhalten – und somit an der Virtual Bundesliga teilnehmen. Dieser Wettbewerb ist nun in den Statuten der DFL verankert. Die VBL existiert in Kooperation mit EAs FIFA-Spielen seit 2012 und konnte sich in den letzten Jahren über stetig wachsende Teilnahmen freuen. In der aktuellen Saison nehmen an der Liga 26 der insgesamt 36 Teams aus der ersten und zweiten Bundesliga teil.

Die restlichen zehn Clubs werden 2023 dazustoßen müssen – dazu gehören auch Bayern München, Borussia Dortmund und der SC Freiburg. Die DFL hat festgelegt, dass die sogenannten eFootball-Teams (keine Beziehung zu Konamis Fußball-Franchise) aus drei bis fünf Spielern bestehen und eine eigene Räumlichkeit als eFootball-Hauptspielstätte erhalten sollen. (Quelle: DFL)

Virtual Bundesliga hält an EAs Fußball-Simulation fest

Der Meistertitel in der Virtual Bundesliga wird seit jeher in EAs FIFA-Reihe ausgefochten. Daran soll sich auch in Zukunft nichts ändern, wobei der Name natürlich weichen wird: Schließlich werden die Organisation FIFA und Publisher EA nach dem dieses Jahr erscheinenden FIFA 23 getrennte Wege gehen – die langjährige und überaus erfolgreiche Kooperation ist erst kürzlich in einer öffentlichen Schlammschlacht auseinander gebrochen.

Schaut euch hier den Gameplay-Trailer zu FIFA 22 an:

FIFA 22: Erster Gameplay-Trailer

