In Woche 7 der sechsten Season von Fortnite müsst ihr mit den Charakteren Tarana, Lara Croft, Rebirth Raven, Killer Küken und Kolbi sprechen, um Informationen über Razu zu beschaffen. Wir zeigen euch alle Fundort.

Fortnite Facts

Insgesamt müsst ihr mit drei der fünf Charaktere sprechen, um die Herausforderung zu absolvieren. Welche Charaktere ihr auswählt, ist ganz euch überlassen. Am einfachsten ist die Quests jedoch, wenn ihr euch für Tarana, Kolbi und Killer Küken entscheidet, da sich diese alle im Zentrum der Karte befinden und so relativ problemlos im Laufe eines einzigen Matches erreicht werden können. Je nachdem, welche Route der Bus nimmt und wo ihr am liebsten landet, könnt ihr mit etwas Geschick jedoch jede beliebige Kombination aus NPCs innerhalb eines Matches erreichen.

Sobald ihr den NPCs gegenübersteht könnt ihr ein Gespräch starten und den Dialog The Spire auswählen. Durch die Aktualität der Quests sind die NPCs mitunter von vielen anderen Spielern umgeben, seid also auf der Hut! Am sichersten ist es, direkt auf den Charakter zuzulaufen, die Dialogoption auszuwählen und euch wieder aus dem Staub zu machen. Solange ihr euch möglichst nah am NPC aufhaltet, sind andere Spieler deutlich vorsichtiger damit, das Feuer zu eröffnen. Schließlich wollen die wichtigen Quest-NPCs nicht verärgert und aggressiv werden.

Fundorte von Tarana, Lara Croft, Rebirth Raven, Killer Küken und Kolbi

Grün : Lara Croft

Lara Croft Lila : Rebirth Raven

: Rebirth Raven Rot : Tarana

: Tarana Orange : Kolbi

: Kolbi Blau : Killer Küken

Sobald ihr mit drei der fünf Charaktere gesprochen und Informationen über Raz erhaltet habt, werdet ihr mit 30.000 Erfahrungspunkten für euren Battle Pass belohnt. Außerdem schaltet ihr Phase 3 von 4 der Questreihe frei. Um diese zu absolvieren, ist es eure Aufgabe, fünf mindestens ungewöhnliche Aufträge abzuschließen.

Du willst keine News rund um Technik, Games und Popkultur mehr verpassen? Keine aktuellen Tests und Guides? Dann folge uns auf Facebook (GIGA Tech, GIGA Games) oder Twitter (GIGA Tech, GIGA Games).