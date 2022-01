Manche eurer Bilder sind sicher so gut, dass sie als Zeichnung richtig künstlerisch aussähen. Mit den passenden Apps könnt ihr eure Fotos in eine Zeichnung umwandeln. GIGA stellt euch dazu Web-Seiten sowie geeignete Apps für Android, iPhone und iPad vor.

Macht Cartoons, Buntstift- oder Bleistiftzeichnungen aus euren Fotos und verwandelt eure Porträts, Tier- oder Landschaftsbilder in kleine Kunstwerke. In den App-Stores von Apple und Google findet ihr dazu Apps, viele davon sogar kostenlos. Wenn ihr diesen Effekt nur einmalig braucht, könnt ihr dazu auch auf Online-Dienste zurückgreifen: Bild hochladen, in Skizze umwandeln und wieder speichern.

Diese App kann Fotos in eine Skizze oder ein Comic-Bild umwandeln

Die App „Bleistiftzeichnen“ gibt es kostenlos für Android und iOS. Ihr könnt damit Bilder von eurem gerät nachbearbeiten oder mit der Kamera neue Fotos aufnehmen, um sie dann in Zeichnungen umzuwandeln. Dazu lassen sich verschiedene Zeichenstile in schwarz-weiß oder Farbe auswählen. Außerdem könnt ihr die Bilder noch mit verschiedenen Filtern oder Rahmen bearbeiten. Für stolze 8,49 Euro gibt es auch eine werbefreie App.

Pencil Sketch Entwickler: Dumpling Sandwich Software Inc.

Bleistiftzeichnen Foto Editor Entwickler: Dumpling Sandwich Software Inc.

Die Stärke der Effekte ist einstellbar. Von grober Bleistiftzeichnung, über feine Skizze bis hin zu comicartigen Bildern ist vieles möglich. Die Steuerung ist weitestgehend intuitiv und die Ergebnisse können sich sehen lassen.

Fotos online in Zeichnungen verwandeln

Es gibt zahlreiche Web-Seiten, bei denen ihr eure Fotos hochladen und dann in Zeichnungen umwandeln könnt. Allerdings stellen sich viele davon letztlich als zu kompliziert heraus, produzieren schlechte Ergebnisse, fügen Werbe-Wasserzeichen ein oder verlangen eine Anmeldung.

Aus diesem Grund empfehlen wir euch aktuell die Seite PhotoMania. Die Bedienung ist einfach, die fertigen Zeichnungen eurer Fotos sehen gut aus und das Wasserzeichen lässt sich deaktivieren.

So könnt ihr dort online aus eurem Foto eine Zeichnung machen:

Öffnet die PhotoMania-Web-Seite. Auf der Startseite klickt auf „Edit Your Photos“. Anschließend könnt ihr mit dem Button „Upload a Photo“ euer Bild hochladen. Danach wählt links die Kategorie „Sketch“ oder „Painting“ aus, um euch eine ganze Reihe guter Filter zur Bildbearbeitung anzeigen zu lassen. Klickt auf einen interessant aussehenden Filter und euer Bild wird beispielsweise in eine Bleistiftzeichnung umgewandelt. In dem Bild seht ihr ein PhotoMania-Wasserzeichen. Klickt darauf und anschließend auf „Remove Watermark“, um es zu entfernen. Probiert einfach etwas mit den Filtern und ihrer Stärke herum, bis ihr zufrieden seid. Dann klickt oberhalb des Bildes auf das Download-Symbol (Pfeil abwärts), um es auf eurer Festplatte zu speichern.

Filter wie etwa „Master Sketch“ oder „Ink Wash“ ergeben sehr beeindruckende Ergebnisse. Neben den „Zeichnungs-Filtern“ stehen euch auch Kategorien wie „Cartoon“ oder „Pop Art“ zur Verfügung. Spielt einfach ein bisschen rum und vergesst nicht, die Seite in eure Lesezeichen zu legen.

