Im Event „Vermisste Schätze“ von Genshin Impact 2.0 in Inazuma könnt ihr in 14 verschiedene Schatzzonen mit Hilfe der Miniseelien Eisenmünzen finden und Kartenfragmente für besondere Schätze aufstöbern. Wir helfen bei der Suche und zeigen euch die Fundorte aller Eisenmünzen und der geheimen Schätze.

Aktion „Vermisste Schätze“ in Genshin Impact

Das Event „Vermisste Schätze“ gibt es immer mal wieder in Genshin Impact. Derzeit ist es in Version 2.0 vom 6. bis zum 16. August in der Region Inazuma aktiv. Die Schatzsuche startet ihr über den Weltauftrag „Kunst des Schatzsuchens... Teil II?“ bei NPC Ulman, der automatisch in eurem Quest-Log landet. Er wird euch auf der Karte nordwestlich vor der Küste von Narukami markiert.

Er gibt euch alle Infos zum Event und auch eine „Schatz suchende Seelie“, die unter euren Hilfsmitteln im Inventar abgelegt wird. Wählt sie hier aus, sodass ihr sie anlegt und direkt im Spiel herbeirufen könnt.

Zudem erhaltet ihr Ulmans Schatzheft, indem alle Schatzzonen verzeichnet werden, in denen ihr Eisenmünzen finden könnt. Letztere dienen als Tauschwährung, für die ihr beim Aktionshändler Belohnungen in Form von Urgestein, Erfahrungsbücher, Verstärkungserz, Mora und besondere Miniseelien eintauschen könnt.

Die Miniseelien helfen euch in den einzelnen Schatzzonen bei der Suche nach den vergrabenen Eisenmünzen. Ruft sie hier also auf und lauft durch die markierten Gebiete, um nach und nach alle Münzen zu finden. Dabei findet ihr auch manchmal Kartenfragmente für besondere Schätze. Sollte die Suche bei euch ins Stocken geraten, zeigen wir euch im Folgenden die genauen Fundorte aller Eisenmünzen und besonderen Schätze.

Alle Eisenmünzen in Schatzzone #1

Die erste Schatzzone befindet sich im Chinju-Wald. Die Fundorte aller Eisenmünzen sind auf der folgenden Karte markiert:

Alle Eisenmünzen in Schatzzone #2

Die zweite Schatzzone befindet sich am Nazuchi-Strand. Die Fundorte aller Eisenmünzen sind auf der folgenden Karte markiert:

Fundort des besonderen Schatzes #1

Bereits nach den ersten gefunden Kartenfragmenten könnt ihr im Schatzheft den Menüpunkt „Besonderer Schatz“ aufrufen. Hier wird euch ein Auschnitt aus der Spielwelt angezeigt, an dem sich der geheime Schatz befindet. Im folgenden Video zeigen wir euch den Fundort des besonderen Schatzes #1:

Beim besonderen Schatz müsst ihr zunächst mit einer Vorrichtung in Form von Bodenplatten interagieren und ein bestimmtes Muster ablaufen. Dieses ist bei jedem Spieler ein anderes und wird euch im Schatzheft als Hinweis rechts unten angezeigt. Leuchten alle Bodenplatten wie im Hinweis, erhaltet ihr eure Belohnungen.

Hinweis: Dieser Guide befindet sich noch im Aufbau und wird nach und nach um weitere Schatzzonen und besondere Schätze erweitert.