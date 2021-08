In GTA Online könnt ihr euch ein Piraten-Outfit über eine Schatzsuche freischalten. Dafür müsst ihr Schatztruhen bei angespülten Schiffswracks finden, die täglich woanders spawnen. An dieser Stelle zeigen wir euch für jeden Tag den aktuellen Fundort auf der Karte und im Video.

GTA 5 - Grand Theft Auto V Facts

So funktioniert die Schatzsuche für das Piraten-Outfit

Seit dem 26. August gibt es in GTA Online eine neue Schatzsuche. Diese funktioniert jedoch etwas anders als etwa die USB-Sticks oder die Filmrequisiten. Jeden Tag in Echtzeit wird irgendwo in San Andreas ein anderes Schiffswrack mit einer Schatzkiste an Land gespült.

Darin findet ihr jedes Mal 20.000 GTA-Dollar, 2.000 RP und bei den ersten sieben Kisten jeweils ein Teil für das Piraten-Outfit, welches ihr also frühestens nach einer Woche komplettieren und für eure Garderobe freischalten könnt.

Es gibt insgesamt 30 mögliche Fundorte der Schatzkisten. Twitter-Nutzer WildBrick142 hat diese bereits auf einer Karte vermerkt.

This outfit will be a reward for collecting 7 clothing scraps from random shipwreck locations around the map. There's 30 possible spawns around the map, with a daily limit. #GTAOnline https://t.co/on8QumQule pic.twitter.com/7fZVbswOK1 — WildBrick142 (@WildBrick142) July 20, 2021

Wie erwähnt könnt ihr pro Tag nur eine Kiste öffnen und welcher der Fundorte auf der Karte an der Reihe ist, wird immer erst am jeweiligen Tag bekannt. Die Fundorte sind dafür für alle Spieler gleich und können schnell über unseren Guide in Erfahrung gebracht werden.

Hinweis: Es gibt Berichte von Spielern, die ohne ihr Wissen bereits das Piraten-Outfit in der Garderobe haben, überprüft dies also einmal bei euch. Zudem gibt es einen Es gibt Berichte von Spielern, die ohne ihr Wissen bereits das Piraten-Outfit in der Garderobe haben, überprüft dies also einmal bei euch. Zudem gibt es einen Glitch , über den ihr euch das Piraten-Outfit auch ohne Warterei auf die nächsten Tage schon jetzt freischalten könnt.

Im Folgenden zeigen wir euch die Fundorte der Schiffswracks für die einzelnen Tage im Detail. Wir werden diesen Guide täglich um die aktuellen Fundorte erweitern.

Schiffswrack mit Schatztruhe am 26. August (Fundort)

Am 26. August befindet sich das Schiffswrack mit der Schatztruhe nördlich von Fort Zancudo in North Chumash. Am nördlichen Ende des Strands werdet ihr fündig.

Den genauen Fundort seht ihr alternativ im folgenden Video:

Dieser Guide wird jeden Tag mit dem aktuellen Fundort des Schiffswracks samt Schatzkiste aktualisiert. Schaut also täglich rein, damit ihr keinen Schatz verpasst und euch das Piraten-Outfit nach sieben gefundenen Schatzteilen sichern könnt.