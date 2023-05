Wollt ihr euch nicht die eine oder andere Extra-Belohnung entgehen lassen, so solltet ihr auch bei Honkai: Star Rail was Events und Co angeht stehts auf dem Laufenden bleiben. Wir zeigen euch, wo es Bonus-Material, Credits und sogar Stellares Jade zu holen gibt.

Honkai: Star Rail Facts

Neben den vielen Möglichkeiten, die ihr im Spiel habt, euch täglich zu beteiligen, bietet auch die Webseite von Honkai: Star Rail eine lukrative Möglichkeit, euch einige nützliche Gegenstände zu schnappen, und zwar mittels der Täglichen Eintragung. Alles, was ihr dafür tun müsst, ist täglich die Event-Webseite besuchen, und wenige Minuten später erhaltet ihr die Belohnungen in eurem Postfach.

Solltet ihr einen Tag verpasst haben, könnt ihr die Belohnung trotzdem nachholen. Klickt dafür auf der Event-Seite auf den „Nachtragen“-Knopf, und schaut euch die Missionen an, die ihr erfüllen könnt, um bis zu drei nachträgliche Eintragungen pro Monat zu erhalten. Ihr müsst dafür einfach den Links folgen und zum Beispiel die Wiki von Honkai: Star Rail besuchen. Direkt danach könnt ihr die Karte für nachträgliche Eintragung für euch beanspruchen und einsetzen, um die verpassten Tage nachzuholen.

Folgt den Links, und schon könnt ihr binnen Sekunden die Missionen abschließen und so die Karte für nachträgliche Eintragung erhalten. (Bildquelle: Screenshot GIGA Games)

