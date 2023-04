Anime Adventures gehört zu den Roblox-Spielen und auch hier könnt ihr Codes eingeben, um Gegenstände und Juwelen zu erhalten. Im Folgenden verraten wir euch alle aktiven Codes.

Alle aktiven Codes für Anime Adventures

Zuerst listen wir euch alle Codes in Rocket League für den April 2023 auf. Weiter unten verraten wir euch, wie ihr die Promo-Codes einlösen könnt.

Derzeit sind folgende Codes aktiv:

HAPPYEASTER - 500 Juwelen (Gems)

- 500 Juwelen (Gems) VIGILANTE - 250 Juwelen

- 250 Juwelen GOLDEN - 500 Juwelen

- 500 Juwelen GOLDENSHUTDOWN - 500 Juwelen

- 500 Juwelen SINS2 - 250 Juwelen

- 250 Juwelen SINS - 500 Juwelen

- 500 Juwelen UCHIHA - 250 Juwelen

Anime Adventures Codes einlösen

Wie ihr in Anime Adventures Codes einlöst, ist im Vergleich zu anderen Spielen etwas gewöhnungsbedürftig, da ihr sie nicht in den Einstellungen eingeben könnt, sondern erst einmal in der Spielwelt zu einem bestimmten „Geschäft“ gehen müsst.

Geht folgendermaßen vor, um in Anime Adventures Codes einzugeben:

Öffnet Roblox und startet Anime Adventures.

Geht nun in Neo-Tokio (Hauptareal) vom Spawnpunkt nach links.

(Hauptareal) vom Spawnpunkt nach links. Dort seht ihr ein „Geschäft“ mit einem Stern und der Überschrift „Codes“.

Betretet nun den kleinen blauen Kreis und gebt euren jeweiligen Code ein.

Hier könnt ihr in Anime Adventures euren jeweiligen Code einlösen. (Bildquelle: Screenshot GIGA)

Sobald ihr den Code eingeben und auf „einlösen“ geklickt habt, erhaltet ihr eure Belohnung.

Da die Codes in Anime Adventures immer randomisiert auslaufen, kann es sein, dass bereits abgelaufen Codes nochmal aktiv werden. Wenn ihr von den eigentlich inaktiven Codes noch welche offen und sie noch nicht benutzt habt, dann versucht euer Glück mit ihnen einfach trotzdem. Manchmal kommt es vor, dass ihr auch im Nachhinein noch einen eigentlich inaktiven Code verwenden könnt: