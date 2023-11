Meldebescheinigung online beantragen: So geht es in eurer Stadt

Um nachzuweisen, dass man an einer bestimmten Adresse wohnt, benötigt man eine schriftliche Meldebescheinigung. Diese bekommt man in dem jeweiligen Wohnort beim zuständigen Amt wie dem Bürgeramt. Um sich den Weg zu sparen, kann man die Meldebescheinigung auch online beantragen.

Die Meldebescheinigung beinhaltet den Vor- und Nachnamen sowie die Adresse der Wohnung. Eine generelle Anlaufstelle, um den Antrag online abzusenden, gibt es nicht. Stattdessen müsst ihr das Web-Angebot der jeweiligen Stadt oder Gemeinde aufrufen. Beachtet, dass der Online-Service noch nicht in allen Gemeinden verfügbar ist.

Wie kann man einen Meldebescheinigung online beantragen?

Einen allgemeinen Weg, um die Meldebescheinigung online zu beantragen, gibt es bei den verschiedenen Kommunen ebenfalls nicht. Die Webangebote sind nicht einheitlich aufgebaut. Meistens läuft es aber auf einem ähnlichen Weg ab:

Dazu öffnet ihr zunächst das Webangebot der Stadt, in der ihr angemeldet seid. Sucht in der Menüleiste nach einem Bereich für „Anträge“ „Formular“, „Online-Dienste“ oder Ähnliches. Oft haben die Seiten auch eine Suchfunktion, über die ihr direkt zum richtigen Antrag kommt. Wählt aus, ob ihr eine „einfache“ oder „erweiterte Meldebescheinigung“ benötigt. Welches für euch die Richtige ist, hängt davon ab, wofür ihr die Meldebestätigung benötigt. Anschließend öffnet sich ein Formular, in das ihr eure Daten eintragt, etwa euren Namen und die gemeldete Anschrift. Kontrolliert eure Eingaben. Ist alles richtig, könnt ihr oft noch entscheiden, ob ihr die Meldebescheinigung ausgedruckt per Post oder als E-Mail erhalten wollt. Anschließend müsst ihr die Bearbeitungsgebühr bezahlen. Die Höhe der Gebühren richtet sich nach der Art und der Gemeine. Meist kostet eine einfache Meldebescheinigung um die 8 Euro, eine erweiterte 10 Euro. Die Bezahlmethode hängt von der Gemeinde ab, in der Regel stehen die Überweisung, Zahlung per Kreditkarte und PayPal zur Auswahl. Sendet den Online-Auftrag ab. Danach wird euer Anliegen bearbeitet. Das dauert je nach Amt 3 Tage bis 3 Wochen.

Meldebescheinigung online? Das sollte man beachten

Hinweis: Achtet bei der Suche nach der richtigen Seite für den Antrag darauf, auf das echte Webangebot eurer Gemeine zu gelangen. Meistens findet ihr diese Seiten ganz oben in den Google-Suchergebnissen. Gerade bei Ergebnissen im „Anzeigen“-Bereich ganz oben solltet ihr aber genauer hinschauen. Hier „kaufen“ oft Webseitenbetreiber Platzierungen für Seiten, die den „Service“ für euch übernehmen wollen. Oft fallen hier höhere Gebühren und andere unnötige Kosten an. Ähnliches ist zum Beispiel bei der Suche nach der Kirchenabmeldung online zu beobachten.

Beachtet, dass in den meisten Städten oft nur eine einfache Meldebescheinigung online beantragt werden kann. Ob eine „erweiterte Meldebescheinigung“ auf diesem Weg zur Verfügung steht, seht ihr im Webangebot. Fehlt eine Angabe, müsst ihr sie vermutlich vor Ort mit einem Termin oder schriftlich per Brief bei eurem Bürgeramt beantragen.

Kostenlose Online-Meldebescheinigung

Seit Mitte November kann man in Berlin eine Meldebescheinigung online kostenlos im PDF-Format erhalten. Das funktioniert im Service-Portal der Stadt Berlin (zum Antrag). Beim Online-Service fallen keine Gebühren an. Man benötigt dafür ein BundID-Konto oder nimmt einen Gastzugang. Zudem benötigt man für den Antrag einen Personalausweis mit aktivierter Online-Funktion.

Ab 2024 soll die Online-Meldebescheinigung auch außerhalb Berlins in anderen Bundesländern Deutschlands angeboten werden (Quelle: Berlin.de).

