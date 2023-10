Öffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit: Haben Geschäfte offen?

Morgen, am 3. Oktober 2023, steht der Tag der Deutschen Einheit an. Vor Feiertagen unter der Woche fragen sich viele, ob die Geschäfte offen haben und wie es dann mit den Ladenöffnungszeiten aussieht.

Ratgeber Facts

Am morgigen Dienstag, den 03.10.2023, feiern wir die deutsche Wiedervereinigung. Ein Feiertag ist ein Tag, an dem die Arbeit ruhen soll, damit man sich beispielsweise den Feierlichkeiten des Nationalfeiertags widmen und sich die Bedeutung dieses Tages verinnerlichen kann. Wie sieht es mit den Öffnungszeiten am Tag der Deutsche Einheit aus?

Haben am Tag der Deutschen Einheit die Geschäfte offen?

Beim deutschen Nationalfeiertag handelt es sich um einen gesetzlichen Feiertag in allen Bundesländern.

Am Einheitstag haben Supermärkte und andere Läden geschlossen.

Das entscheiden nicht die Betreiber der Läden, sondern das Gesetz.

Man kann also nicht im Discounter Lebensmittel einkaufen, zum Friseur oder ins Elekto-Fachgeschäft. Auch Büros sind morgen größtenteils nicht erreichbar.

Bringdienste für Lebensmittel wie Getir oder Flink dürfen morgen ebenfalls nicht ausliefern.

Auch auf die Post sollte man morgen nicht warten. Eure Warm-Um-Black-Friday-Bestellungen kommen auch einen Tag später an und wenn ihr euer E-Auto aufladen wollt, könnte der Parkplatz eures Stamm-Supermarkts dafür gesperrt sein.

Obwohl ein bundesweiter Feiertag ist, sind nicht alle Läden geschlossen. Es gibt auch Ausnahmen – nicht nur in Großstädten. Ihr könnt beispielsweise an der Tankstelle einkaufen gehen. Auch Supermärkte in Bahnhöfen und Flughäfen könnten morgen offen haben.

Ladenöffnungszeiten am Tag der Deutschen Einheit: Hier könnt ihr shoppen

An gesetzlichen und kirchlichen Feiertagen sind viele Geschäfte geschlossen. Nur in bestimmten Läden könnt ihr zumeist zu Sonderöffnungszeiten einkaufen gehen. Dazu gehören die Geschäfte, die auch durch den Sonntagsverkauf bekannt sind:

Apotheken (gegebenenfalls Notfallapotheken)

Bäckereien und Blumenläden (maximale Öffnungsdauer auf 3 bis 5 Stunden begrenzt)

Supermärkte und Geschäfte in Bahnhöfen und Flughäfen

Kioske und Späti-Kioske

Natürlich sind auch an Feiertagen Tankstellen, Restaurants, Clubs und Bars für euch geöffnet. Der Tag der Deutschen Einheit ist kein stiller Feiertag, das heißt, es darf auch getanzt und gefeiert werden.

Was feiern wir am Tag der Deutschen Einheit?

Am 3.10.1990 wurde der Beitritt der Deutschen Demokratischen Republik zur Bundesrepublik Deutschland wirksam. Die sogenannten „neuen Bundesländer“

(Ost-)Berlin

Brandenburg

Mecklenburg-Vorpommern

Sachsen

Sachsen-Anhalt

Thüringen

zählen seitdem zum Staat BRD. Zuvor wurden die jeweiligen Nationalfeiertage des geteilten Landes in der BRD am 17. Juni, in der DDR am 7. Oktober gefeiert.

